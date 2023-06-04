朱嘉望勢趕亞運尾班車 康文署劍賽奪亞 本地排名返前四

【明報專訊】康文署公開劍擊錦標賽昨於香港公園體育館上演重劍賽事，賽前本地排名第7的朱嘉望雖在女子組決賽不敵佘繕妡，但仍大有機會在最新本地排名重返前四，趕上杭州亞運尾班車。她賽後難忍淚水，坦承多次萌生放棄念頭，幸最終堅持終獲回報。何瑋桁則於男子組決賽挫周澤軒封王。至於賽事的女子佩劍和男子花劍項目今展開，憑世界排名直接取得亞運入場券的張家朗和蔡俊彥高掛免戰牌，其餘港將則要爭取餘下兩席團體賽資格。
此戰為港隊杭州亞運截標前最後一個本地計分賽，賽前排第7的朱嘉望，先後在女子組8強及4強擊敗陳渭泠及陳祉澄，雖然最終決賽以6：15不敵佘繕妡奪亞，但其本地排名仍大有機會升上第4，僅次江旻憓、佘繕妡及陳渭泠，趕上杭州亞運尾班車。
朱嘉望自2019年後再於本地賽打入決賽，她賽後喜極而泣，「很開心今（昨）日可發揮到較進取的戰術，太耐沒奪任何獎項，入到決賽已很高興」。她更透露一度想過放棄，「我的香港排名跌到第7，這一年真的很辛苦，要自費出外參賽，輸一劍就好像輸了很多錢，我已準備放棄。但每次想放棄，都有一絲曙光令我堅持，就像這個亞軍，這一次真的為自己爭了一口氣」。佘繕妡則透露將休學一年，衝擊巴黎奧運。
何瑋桁封王 再登香港男重一哥
張家朗江旻憓領銜港隊戰亞洲賽
何瑋桁則在男子重劍一路過關，先後擊敗葉國灝、甘俊豪、汪承毅，再於4強以15：10挫方凱申，及至決賽以15：13險勝周澤軒封王。他在去年底本地排名曾跌出前10，及後重回正軌，5月哥倫比亞大獎賽得前8後，排名谷底反彈，這次冠軍更令他重奪香港男重一哥之位。
至於香港劍總日前宣布亞洲賽代表隊名單，港隊男花「劍神」張家朗及重劍一姐江旻憓將領銜出擊，在本月17至22日於中國無錫征戰尋求衛冕。
另外，港將鄭曉為昨於女子花劍世界盃格魯吉亞站正賽，於首圈力戰下以4：15不敵加籍華裔新星郭子嘉，今將伙隊友轉戰團體賽。