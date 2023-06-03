在港同鄉屈指可數 盼藉身分推廣土庫曼文化

戴傳統頭飾慶足總盃奪冠

「我在香港只見過3個土庫曼人，是女兒的同學和家長」，明加索夫去年3月加盟傑志後攜妻兒來港，太太Aya也稱在港遇到的同鄉不多於10人，「因此我們更想透過工作，分享自己國家的文化」。

傑志上月贏足總盃後，明加索夫戴上顯眼金髮，他事後解釋並非假髮，而是名為Papakha的羊毛帽，是高加索地區、俄羅斯及中亞的傳統頭飾，作為身分榮耀，「我們很多運動員在勝出比賽後，或市民參加慶典時都會戴上它」。

土庫曼1991年從蘇聯獨立，官方語言為土庫曼語、通用俄語，約八成國土被沙漠覆蓋，當中著名旅遊景點是被稱為「地獄之門」的天然氣長燃火坑；土庫曼也稱「地氈王國」，綠色國旗除有伊斯蘭教星月標誌，左側紅間排列5種地氈圖案，象徵土庫曼人傳統觀念及游牧民族習性。昔日土庫曼游牧常騎馬和飼養牧羊犬，首都阿什哈巴德現樹立了視為國寶的汗血寶馬和阿拉拜犬的鍍金雕像，每年都會以牠們設立節慶。