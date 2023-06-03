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體育

明加索夫旅港揮畫新高峰 「土產」新科港足先生 藝術薰陶助球場忘我發揮

【明報專訊】足球與藝術關係可以密不可分，今季香港足球先生的土庫曼國腳明加索夫，來港一年在球場以藝術般視野及球技征服港超，協助傑志成為三冠王；場外也有位油畫藝術家的妻子，來自中亞國度的兩夫婦不忘各司其職推廣土庫曼文化，繼續為足球生涯以至人生揮畫色彩。

文：余瑋、圖：曾憲宗

作為香港頂級聯賽首個土庫曼籍球員，明加索夫（Mingi）自去年3月加盟傑志，即助在亞冠晉身16強；這名31歲土庫曼國腳今季首亮相港超於各賽事入23球，替「藍鳥」贏聯賽、高級組銀牌及足總盃做「三冠王」，他亦連奪香港足球先生、神射手及入選最佳陣容。

明加索夫最近返土庫曼首都阿什哈巴德與家人重聚，此前他在港與妻子Aya接受本報訪問。Mingi生於足球世家，父親是土庫曼名宿兼現任土庫曼女足主帥，還有個土庫曼女足的妹妹，「我父親是土庫曼足球傳奇，國內很多人崇拜他，正因來自運動世家，我很自然成為職業球員」。Mingi先後到拉脫維亞、捷克及哈薩克落班，曾加盟捷克傳統勁旅布拉格斯拉維亞，踢過歐聯及歐霸外圍賽。

來港一年建歸屬感 球迷區見證傑志膺三冠王

首季贏盡殊榮 下季更進一步

Mingi帶同妻子和兩名女兒來港，一年後很快適應生活及對球隊有歸屬感。他恆常與傑志外援操練下英語突飛猛進，又指導潘沛軒及趙聡悟等本地小將如何更好；本身是油畫藝術家的Aya在港已辦5次個人畫展（見另稿），當丈夫隨隊出線亞冠分組賽，她即繪畫傑志隊照紀錄歷史一刻。Mingi年初與傑志續約至2025年，稱家人是否享受香港生活是關鍵，又認為踢足球也會有藝術感，「在球場有時專注比賽，就如創作藝術時達至忘我境界。我希望踢出土庫曼人的特質，永不放棄，奮鬥到最後至成功」。Aya也發現場上的丈夫有些藝術家特質，「足球與藝術同樣可以有很多表現形式，他比賽時有很多情感，表情豐富是特點」。

傑志上月港超煞科對理文的爭標戰，明加索夫於下半場領紅被逐，他透露是生涯第2次兩黃一紅，「我返更衣室後相當焦慮，失望得想哭，完場收到妻子通知結果前，一直不敢用手機查比數和封閉自己」。然而此事卻讓Mingi看到女兒成長，「之前她們仍年幼，只知父親在比賽。大女Yasmine雖只得7歲，但現開始投入足球，能專注看90分鐘比賽，會為父親領紅牌而大哭、為落敗或失球失望，為勝利慶祝」。足總盃決賽停賽時，他在下半場現身傑志球迷區觀賽，「慶祝港超奪冠時，有球迷邀請我在決賽到球迷區看比賽，我很快答應。結果球隊在下半場入4球，我與球迷們狂歡了4次」。

在港首季已做三冠王兼成港足先生，土庫曼傳媒都有報道令Mingi感驕傲，至於下季有何目標，他說：「比之前更好，在聯賽和亞冠入更多球，去年我在亞冠入1球，下次就爭取入2、3球，提醒自己不停進步，續爭所有錦標。當你成功後，最困難往往是下季如何維持」。

港足傳9月友賽土庫曼 笑言可任祖國情報員

早前傳港足9月國際賽約土庫曼隊友賽，明加索夫也聽過消息，笑言很想參與其中，以及為國備戰下半年的世界盃外圍賽，「若土庫曼作客，教練應會選我，因不用多帶一名球員來港，還可提供對手情報又熟習香港球場，在國際賽遇上傑志的朋友將會很有趣」。

場地提供：Rica Art Space

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