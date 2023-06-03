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體育
2023年6月3日星期六
曼市雙雄會師英足盃決賽 藍月三冠王之路第2關 紅魔爭本土盃賽雙冠
加迪亞證美斯法甲煞科演PSG告別戰 料下周決定回巢巴塞否 傳獲國際邁阿密招手
金塊滅火旗開得勝 約基治初戰總決即繳三雙 李拿特下周訪港
李卓耀泰國賽晉4強 鄧謝配8強止步
港乒捷克賽U15混雙奪冠
體壇快訊：香港金牛NBL落戶修頓
SAT周六體育直播賽程
明加索夫旅港揮畫新高峰 「土產」新科港足先生 藝術薰陶助球場忘我發揮
畫家妻周遊多國辦展 盼攜著作巡迴亞洲
「明」家畫作
在港同鄉屈指可數 盼藉身分推廣土庫曼文化
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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