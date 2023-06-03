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體育

體壇快訊：香港金牛NBL落戶修頓

【明報專訊】香港金牛昨於官方社交網宣布正式成立，將以香港灣仔修頓室內場為主場，角逐中國全國男子籃球聯賽（NBL）。消息指港隊代表梁兆華及楊睿騏等，也是該隊成員，而主教練則為曾執教中國職業籃球聯賽（CBA）天津隊及南京隊的劉鐵。

東道主緣盡法網第3圈

法國網球公開賽未有東道主球手打入單打第3圈，其中首圈5盤過關的蒙菲斯因傷退賽，另一男將連達歷則以盤數1：3反負9號種子的美籍名將費利斯。8號種子史拿及7號種子羅比夫，均力戰5盤後爆冷在次圈出局。女單方面，3號種子的美籍好手彭古拉以直落兩盤不敵比利時的梅頓絲出局。

中國隊女排聯賽締連捷

中國女排昨憑主攻手李盈瑩獨取14分，在世界女排聯賽日本站以局數3：0輕取有21次失誤的德國隊，連同周三決勝局險勝巴西隊，取得連捷，今、明兩日將轉戰荷蘭及日本隊，之後轉抵本港出戰香港站。土耳其站方面，東道主與波蘭隊皆兩戰全勝，兩軍亦將參加下周的香港站。

兩世界冠軍俄將被拒復賽

國際單車聯會（UCI）上月公布俄羅斯及白俄羅斯車手可有條件下以中立名義參賽，最終兩人獲列入合資格名單，分別為公路賽選手Gleb Syritsa及山地賽的Alexei Medvedev。惟場地賽的世界冠軍級車手Anastasia Voynova及Maria Novolodskaya申請失敗，後兩者在前年東京奧運分別贏得女團爭先賽及女子麥迪遜賽銅牌。

韓國險勝躋世青盃8強

韓國隊昨於U20世青盃僅得三成控球下，仍以3：2險勝厄瓜多爾隊，歷來第3次打入8強，後日凌晨將硬撼尼日利亞隊。後者17歲隊長巴美耶（Daniel Bameyi）近日被揭發所屬球會虛構，引來超齡爭議。烏拉圭隊則在半場10打10下，1：0小勝岡比亞隊，晉8強後將鬥美國隊。

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