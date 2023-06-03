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體育

金塊滅火旗開得勝 約基治初戰總決即繳三雙 李拿特下周訪港

【明報專訊】丹佛金塊昨在NBA總決賽首戰點點開花，主場104：93擊敗邁阿密熱火，在7場4勝制的總決賽先拔頭籌，同時錄得季後賽主場跨季10連勝。是役交出「三雙」的金塊主將約基治，更成為史上第2名在總決賽「地標」得此成就的球員。

金塊在西岸決賽橫掃洛杉磯湖人後以逸待勞，昨在「魔鬼主場」迎戰於東岸決賽「搶七」過關的熱火，甫開賽已取領先，他們在禁區幾乎全面佔優，最終在5人得分上雙，包括約基治攻入全場最高27分，另加10個籃板及14次助攻，終以11分優勢力克熱火，在總決賽領先場數1：0。

約基治成為2002年的籃網名宿傑特之後，首名初戰總決賽即獻三雙的球員，而他今季16場季後賽已取9次三雙。他在賽後直言不在意個人數據，只想以最佳方式協助球隊爭勝，「我知自己不需要得分，也能幫助球隊，影響戰局」。兩隊後日續戰，據報在東岸首圈骨裂的熱火射手泰萊希路，有望歸隊候命。

NBA總裁阿當施華宣布，料總決賽後才公布對孟菲斯灰熊控衛摩蘭特持槍事件的調查結果，避免影響總決賽兩軍。

另外，波特蘭拓荒者當家球星李拿特，落實將於下周五訪港，並會於新蒲崗東華三院東蒲出席「KICKS CREW×Damian Lillard Hong Kong 2023」活動，與本地青少年球員進行交流及指導。

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