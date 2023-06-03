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體育

加迪亞證美斯法甲煞科演PSG告別戰 料下周決定回巢巴塞否 傳獲國際邁阿密招手

【明報專訊】法甲將於明晨煞科，應屆冠軍巴黎聖日耳門（PSG）主教練加迪亞證實，陣中阿根廷球星美斯將在煞科戰迎戰克萊蒙特上演告別戰。

PSG主帥加迪亞在賽前記者會透露，此役將是美斯最後一次代表球會出賽，「很榮幸可執教到世上最佳球員，這會是美斯最後一次以PSG球員身分在巴黎王子球場比賽，希望球迷可用最好的方式歡迎他」。

邁阿密炒菲臘尼維利

美斯近月曾傳出今夏或返母會巴塞隆拿，而該會主帥沙維則透露該名昔日戰友將在下周決定要加盟的球會。除了巴塞，沙特阿拉伯勁旅希拉爾及美職的國際邁阿密皆對美斯感興趣。而由曼聯名宿碧咸持有的邁阿密，昨宣布解僱同為名宿兼前隊友的主帥菲臘尼維利，該會在美職15戰5勝10負排東岸包尾。

法甲形勢方面，排4至6名的里爾、雷恩及摩納哥將在煞科戰分途爭奪最後兩個歐戰席位，排第4的里爾目前有1分優勢，只要作客已篤定降班的特魯瓦全取3分，便可出戰來季歐霸。而雷恩目前與摩納哥同分，憑較佳得分球差暫列第5，摩納哥若要出戰來季歐洲協會聯賽，主場對圖盧茲不容有失，還要寄望雷恩作客比斯特失分。

護級方面，排17的南特暫落後歐塞爾兩分，須在主場擊敗包尾的昂熱，而歐塞爾主場面對應屆亞軍朗斯不勝，南特才可憑較佳得失球差護級。

PSG下月訪日友賽 連續兩年東征

另外，PSG宣布將於下月底赴日季前友賽，先於下月25及28日在大阪分別迎戰現有基斯坦拿朗拿度（C朗）效力的沙特球會艾納沙，以及日職大阪櫻花，8月1日到東京對今屆歐聯決賽球隊國際米蘭。

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