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體育

曼市雙雄會師英足盃決賽 藍月三冠王之路第2關 紅魔爭本土盃賽雙冠

【明報專訊】曼徹斯特打吡迎來第190回合，卻是歷來首次在盃賽決賽會師。曼城如日方中，衛冕英超之餘，亦在歐聯及英格蘭足總盃過關斬將，力爭媲美今晚對手曼聯於1998/99年球季的三冠王美譽，也為離隊在即的中場根度簡畫上「藍月」生涯完美句號。今年初已在溫布萊率先捧起聯賽盃的「紅魔」，如想拒絕同市光榮加冕，需續運用今季新兵卡斯米路的經驗，為其他球員化爭標壓力為動力。

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雙曼今季在聯賽雖各主場獲勝，但曼城在季初的首循環末段連失兩球下，仍大勝6：3，曼聯在次循環雙方膠着下僅末段反勝，故坊間賽前普遍仍看高曼城一線。惟藍月主帥哥迪奧拿賽前稱：「曼聯已非我們季初面對那隊，整體競技水平都提升。」

射手艾寧夏蘭特是今仗焦點之一，盛傳他季前放棄曼聯邀請，選擇加盟曼城，今季已為新東家射入52球，是役有望成為歷來首名英足盃決賽入球的挪威球員。他賽前不諱言衝着三冠王名銜而來，「這是球隊收購我的主因吧，要達到此成就，並不需要掩飾」。另一方面，支援夏蘭特的中場根度簡，昨據報已同意月底約滿後轉投巴塞隆拿，簽約3年。倘曼城能以三冠壯舉完季，這名32歲德國國腳7年藍月生涯會取得12項錦標。

值得一提的是，曼城今季除聯賽防守強橫，亦有望成為近120年來首支英足盃不失球的冠軍隊。哥迪奧拿表示門將一環續信任副選的史堤芬奧迪加，並會為互射12碼做好準備，而聯賽煞科戰缺陣的中場奇雲迪布尼及翼鋒基亞利殊已傷癒復操。

另一邊廂的曼聯是役傷兵不少，猶幸骨幹拉舒福特及般奴費南迪斯等俱在陣。至於卡斯米路今季瞻前顧後，在陣時紅魔場均失球大降0.5球，在奧脫福主場也曾對曼城交出助攻，賽前獲同鄉名宿李華度盛讚是「今季英超最佳巴西球員」。曼聯守將華拉尼亦稱讚這名繼在皇家馬德里後再共事的隊友，「他是定海神針，當球隊陷入困境時，他不會退避」。

艾蘭戴斯離列斯聯 領軍30日成英超最短

另外，來季降班英冠的列斯聯確認主帥艾蘭戴斯離隊。68歲的「大Sam」僅領軍30天，成英超最短壽領隊。護級成功的諾定咸森林則公布6將約滿離隊，包括曼聯舊將連格。

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