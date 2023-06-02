熱火將帥嚴防約基治 畢拿：須5人聯手

NBA總決賽今早開戰，以東岸8號種子一路爆冷闖關的邁阿密熱火，將面對首次躋身此最高舞台的西岸一哥丹佛金塊。賽前熱火主帥史普斯查直言爭標要訣，「是要成功箝制約基治」，而球星占美畢拿更稱「須5人合力守住他」。

熱火今季重演1999年紐約人的「黑八傳奇」，成史上第2支8號種子奪分岸冠軍兼殺入總決賽。不過，當年紐約人最終不敵聖安東尼奧馬刺未竟全功，如今熱火若要改寫歷史，還要跨過金塊這一關。

史普斯查昨表示：「對手中鋒約基治將是己隊最難面對的人，因他沒特別弱點，且擁有一己之力改變戰局的能力。」而畢拿亦謂：「須5人合力守住他才行，但這必須有合適的方法。」反觀領銜金塊首闖總決的約基治，則顯得處之泰然，「人生還有比籃球更重要的事，在場上定必全力以赴，但我不會視勝負如生死」。軍情方面，首圈第一場鬥密爾沃基公鹿時受傷後休養至今的熱火後衛泰萊希路，據報有望趕及次戰起復出，但今續缺陣。

威廉斯勢破紀錄薪酬掌活塞

另外，早前被鳳凰城太陽解僱的教頭蒙迪威廉斯，據報已與底特律活塞達成加盟協議，將簽下一紙6年總值7850萬美元（約6.2億港元）合約，成為聯盟史上最高薪主帥。