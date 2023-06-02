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體育

黃杜配世界賽揚威添信心 合伙第10年 樂見與世界列強有力一拼

【明報專訊】港隊眾將昨出席恒生乒乓球學院畢業禮，日前在南非世界賽贏得混雙銅牌的黃鎮廷及杜凱琹，席間勉勵小球員毋忘打球初心。「黃杜配」踏入合作第10個年頭，直言在世界賽充滿決心，贏得獎牌證明兩人仍有力跟列強競爭。

黃鎮廷和杜凱琹上月在世界賽混雙4強，與世界第1的中國組合王楚欽／孫穎莎鬥足5局，最終力戰僅敗，繼2015及17年後再得銅牌。對於相隔6年再次獲獎，黃鎮廷形容意義重大，「我們合作第10年，第3次贏世界賽獎牌，我年紀老大不小，這面獎牌證明我們仍有競爭力」。這名31歲港乒一哥續說，面對中國隊仍可爭持，令他對混雙的未來更大信心，盼將來可愈打愈好。

至於右手傷未癒的杜凱琹，坦承要學習跟傷患共存，她表示世界賽前曾北上跟中國隊訓練10日，是獲獎關鍵，「我們日日都練混雙，香港很難有這機會，我們練到有種決心，好想做出成績。在場上無論領先或落後，我們的心態都好想得到下一分」。

世界賽誤踩拍檔拗柴 杜：以為玩完

兩人更透露在世界賽經歷驚險一幕，港隊在混雙首圈以直落3局挫意大利隊期間，黃鎮廷走位出錯，杜凱琹不慎踩中拍檔導致拗柴，杜凱琹坦承當刻「以為玩完」，幸於醫療暫停後紓緩傷痛，可一直堅持作賽。

黃鎮廷認為是次世界賽打出近年代表作，盼9月展開的杭州亞運可4線（男單、男雙、混雙、男團）爭牌。杜凱琹不諱言放眼明年巴黎奧運，「我們最大目標仍未達到。所有訓練和比賽，都希望有助衝擊奧運獎牌」。

港8月辦青年挑戰賽 疫後首次

邱鈞霆捷克U15賽4強止步掛銅

香港乒總主席余國樑透露，本港將於8月7至13日在伊利沙伯體育館舉行WTT青少年挑戰賽，並設有U11至U19、共5個級別的賽事，這為本港疫情後首度舉辦乒乓國際賽。

至於香港青少年乒乓球代表隊亦於海外傳來好消息，邱鈞霆在WTT捷克青少年挑戰賽的U15男單一路闖關，先後擊敗英格蘭、比利時、捷克及波蘭隊對手，及至4強面對另一波蘭籍球手Patryk Zyworonek，力戰下以局數1：3告負，雖無緣決賽，仍收穫一面銅牌。

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