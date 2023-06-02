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體育
2023年6月2日星期五
西維爾12碼挫羅馬 證歐霸之王地位 七闖決賽皆捧盃 破摩連奴歐戰決賽不敗神話
摩帥爆粗怒斥球證不公
南區菁英盃慶功 證兩港腳離隊
車路士臨大清洗 傳賣蒙特緩財壓
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未受政治風波困擾 佐高域法網過關
體壇快訊：港隊亞殘賽摘10金
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【明報專訊】（請看附圖）
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