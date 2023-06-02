南區菁英盃慶功 證兩港腳離隊

南區昨傍晚於香港仔廣場展示菁英盃獎盃，讓街坊球迷拍照留念，之後一眾職球員在酒樓舉行慶功宴。陳文俊稱下季組軍已基本完成，班底九成留隊，本月起陸續公布新主教練及新兵，目標聯賽前四，另透露除了外援慕沙及杜度，兩名港足代表劉學銘及簡嘉亨都會離隊。

被問到想否來季港超多一隊參與，身兼港超聯會發言人的陳文俊稱：「目前聯賽在質量可能有參差，但我希望量有保證，每季至少維持10隊」。

劉學銘自感高峰期已過求變

港足月中迎泰國門票今開售

效力南區累計4季的劉學銘稱，球隊下季變化大，自己也想有些轉變，透露現獲兩港超隊聯繫。這名27歲港足前亞運隊長又稱「差不多要退（役）」，「近年本地球圈很不穩，我不想30多歲才找其他工作，自覺高峰期已過，今季回來南區捧盃作結，所有事都很完美」。他又稱相信入選踢亞洲盃決賽周機會不大，「在港隊已階段性圓夢」。另4支港超球會，傑志、理文、標準流浪及東方，日前落實獲發來季亞冠牌照。

另外，香港足總昨公布港足本月19日晚上8時在香港大球場友賽泰國隊的售票詳情，今早10時起至本月18日於快達票平台發售，票價160元，特惠票40元。