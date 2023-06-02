明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

南區菁英盃慶功 證兩港腳離隊

【明報專訊】冠忠南區上月在賽馬會菁英盃封王，取得升上港超後首冠，全隊昨晚在香港仔舉行慶功宴，主席陳文俊透露組軍大致完成，料有6名新兵，包括兩名外援，並確認兩名港腳劉學銘及簡嘉亨將會離隊。

南區昨傍晚於香港仔廣場展示菁英盃獎盃，讓街坊球迷拍照留念，之後一眾職球員在酒樓舉行慶功宴。陳文俊稱下季組軍已基本完成，班底九成留隊，本月起陸續公布新主教練及新兵，目標聯賽前四，另透露除了外援慕沙及杜度，兩名港足代表劉學銘及簡嘉亨都會離隊。

被問到想否來季港超多一隊參與，身兼港超聯會發言人的陳文俊稱：「目前聯賽在質量可能有參差，但我希望量有保證，每季至少維持10隊」。

劉學銘自感高峰期已過求變

港足月中迎泰國門票今開售

效力南區累計4季的劉學銘稱，球隊下季變化大，自己也想有些轉變，透露現獲兩港超隊聯繫。這名27歲港足前亞運隊長又稱「差不多要退（役）」，「近年本地球圈很不穩，我不想30多歲才找其他工作，自覺高峰期已過，今季回來南區捧盃作結，所有事都很完美」。他又稱相信入選踢亞洲盃決賽周機會不大，「在港隊已階段性圓夢」。另4支港超球會，傑志、理文、標準流浪及東方，日前落實獲發來季亞冠牌照。

另外，香港足總昨公布港足本月19日晚上8時在香港大球場友賽泰國隊的售票詳情，今早10時起至本月18日於快達票平台發售，票價160元，特惠票40元。

上 / 下一篇新聞