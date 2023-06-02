西維爾12碼挫羅馬 證歐霸之王地位 七闖決賽皆捧盃 破摩連奴歐戰決賽不敗神話

有「歐霸之王」稱號的西維爾是役早段主導比賽，卻在35分鐘輸反擊，保羅戴巴拿接應羅馬隊友守將基安盧卡文仙尼的直線妙傳射入領前上半場。55分鐘，西維爾的37歲翼鋒捷西斯拿華斯右路傳中，文仙尼情急之下擺烏龍令「首都狼」被扳平。雙方法定時間踢成1：1，加時30分鐘後未添紀錄須以互射12碼分勝負。羅馬在文仙尼及伊賓尼斯操刀均被對方門將耶辛尼保奴擋出下，終以1：4落敗，並令西維爾七度殺入歐霸均能凱旋，續刷新這項賽事的球隊奪冠紀錄，並取得下季歐聯參賽資格，而3月才走馬上任的文迪列巴則以62歲零78日，成為年紀最大在歐霸奪標的教頭。

文迪列巴成最老歐霸冠軍教頭

摩帥去留成疑 稱獲斟介將告知

摩連奴賽後抨擊安東尼泰萊道：「球證似來自西班牙，黃牌不斷出現，全是有利西維爾的判決。我們已習慣球證會影響比賽，萬料不到也會在歐戰決賽發生。」羅馬及西維爾此役分別有8及6名球員領黃，摩帥也於加時末段不能倖免。他又認為倒戈的西維爾中場拉美拿末段應因一次粗野攔截再領黃變紅被逐，並指羅馬中場羅倫素柏歷堅尼曾在敵軍禁區內倒地後領黃，但敵鋒奧甘波斯卻未因同樣事情而被罰是「醜聞」。

或令摩帥更氣憤的是，泰萊是役曾對西維爾中場費蘭度法蘭斯高禁區內犯手球視若無睹，這名葡籍名帥直言：「我為他是一個國際級球證和一直受到尊重而覺得驚訝。」摩帥其後在停車場等待泰萊出現後，更夾雜粗言穢語指罵對方道：「恭喜你，你令人感到羞恥。」

羅馬目前在意甲排第6，只要後日主場挫史柏斯亞便可參戰下季歐霸，但摩帥去留已成疑問，與羅馬仍有1年合約的他說：「我是有責任告訴會方自己被某球隊斟介的，就如去年12月曾稱獲葡萄牙國家隊邀約。」據報他現是巴黎聖日耳門（PSG）新帥大熱門。