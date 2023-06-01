賓福特簽弗賴堡門將 拉耶勢遭曼聯熱刺挖角

今季英超各隊共失1084球，乃38輪聯賽賽制以來最多，故此排第9的賓福特以失守46次名列第5少是相當難得，而沒有缺席一場聯賽的西班牙籍門將大衛拉耶則功不可沒，故此盛傳已獲曼聯和熱刺招手，而他也早已拒絕賓福特傾談新約，結果荷蘭籍龍門菲利根證實投賓福特後，也代表被網站transfermarkt估價為2160萬鎊（約2.1億港元）的拉耶勢必離隊。

熱刺覬覦艾度亞文迪

車仔冀簽國米奧拿拿

拉耶下季或取代曼聯球星迪基亞把關外，也成為今季失63球的熱刺之獵物，事實是熱刺隊長門將洛里斯近季走下坡，現更留隊成疑。不過，拉耶來投的最大障礙會是熱刺相隔多年後，下季首次無緣歐戰，而熱刺亦疑兩手準備，有意簽入今季只曾在英超披甲10次的車路士門神艾度亞文迪。

「藍戰士」新帥普捷天奴亦將大展拳腳，據報已垂青協助國際米蘭打入歐聯決賽的奧拿拿，而交易條例或包括克羅地亞籍中場高華錫。此外，在曼聯被投閒置散的英格蘭隊門將甸恩軒達臣，傳言已與諾定咸森林扯上關係。