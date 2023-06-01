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體育

降班三弱勢開倉 列強廉價搶人才 麥迪臣班尼斯禾特普斯炙手可熱

【明報專訊】英超落幕，卻開始另一搶人才戰場。降班的李斯特城、列斯聯和修咸頓雖已證明力弱，卻有滄海遺珠，或讓列強廉價俯拾，其中「狐狸」攻擊手占士麥迪臣和哈維班尼斯炙手可熱，列斯聯前鋒洛迪高亦已被瞄準，但「聖人」隊長禾特普斯的搶手程度恐有過之而無不及……且看誰最終奪得心頭好？

作為英超前冠軍的盟主李斯特城，今季長期掙扎後終護級失敗，惟入51球在入球榜排第10，攻力尚算不錯，這大抵需歸功於兩攻擊球員占士麥迪臣及哈維班尼斯，亦因此這兩名當打球星已成當然獵物。麥迪臣今季聯賽取得全隊最多的10個入球和9次助攻，在李城降班後雖被網站transfermarkt降價至4750萬鎊（約4.6億港元、見表），但會方表明未來買方需付逾5000萬榜（約4.8億港元）始可交易。據報阿仙奴已計劃付款以外，合約中再以今季受傷患困擾的中場伊美路維交易，冀能打動李城放人。

麥迪臣的潛在新東家還有睽違歐聯達20年的紐卡素，事實是這近年的「暴發戶」為求下季在英超與歐聯雙線作戰，今夏勢將大肆招兵，亦傳言向哈維班尼斯和其李城隊友中場泰利文斯招手。班尼斯今季聯賽獨取13球，入球能力比麥迪臣更強，但僅得1次助攻嫌少，並被英傳媒批評戰意和鬥心均不足。泰利文斯則同時獲得利物浦、阿士東維拉及羅馬青睞，而今季備受李城冷落的守將蘇恩古，據報勢與馬德里體育會簽約4年。

禾特普斯多功能受追捧

修咸頓中場禾特普斯是市場另一焦點，他是英超「一人球會」的表表者之一，出道至今已在「聖人」打滾12年，能司職正中場和右路多個位置，今季入9球和4次助攻俱隊內最多，曾被曼城主帥哥迪奧拿稱讚「我這一輩子見過的最好死球專家」，也解釋何以列強對他趨之若鶩。被稱為修咸頓「最寶貴的資產」的中場拍檔羅美奧拉維亞，也被利物浦和車路士虎視眈眈，視這名19歲新星為兩軍重建的未來希望。

洛迪高或返西班牙落班

另外，有13個入球的列斯聯32歲中場洛迪高亦已引起各方注意，領隊艾蘭戴斯更稱十分欣賞這名在巴西出生的球星，稱對方乃「最佳的森巴舞者」。惟傳言這名皇家馬德里青訓產品或返回祖國發展，但今夏銳意圖強的維拉亦有機會「冷手執個熱煎堆」。

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