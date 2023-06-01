體壇快訊：泰國召日職雙星鬥港足

加拉塔沙雷土超23次封王

加拉塔沙雷昨在土超憑莫路伊卡迪梅開二度，作客以4：1大勝安卡拉動力，領先次席費倫巴治5分下提早一輪封王，贏得隊史第23個聯賽冠軍。今季由曼聯來投的35歲老將桑馬達，此前在西甲及英超多年均未獲聯賽冠軍，如今終一嘗滋味圓夢。

以色列首闖世青盃8強

以色列隊昨在阿根廷出戰U20世青盃16強再創歷史，憑卡拉利於補時7分鐘絕殺，以1：0小勝烏茲別克隊，隊史首闖8強；美國隊則憑4名球員各建一功，以4：0輕取新西蘭隊，連續4屆入8強。上屆亞軍韓國隊明晨遇上屆季軍厄瓜多爾隊爭8強。

伍家朗李卓耀泰國賽過關

港隊昨有5組球手出戰泰國羽毛球公開賽，其中男單兩名種子球手均晉級。伍家朗力戰58分鐘後，以局數2：1反勝中華台北隊的李佳豪，而李卓耀更要用63分鐘才擊退丹麥隊的積安克。混雙的鄧俊文/謝影雪同樣打足3局，淘汰韓國組合高成炫/嚴惠媛，取得近3項世巡賽首勝，但李晉熙/吳芷柔與女雙的楊雅婷/楊霈霖齊告負。