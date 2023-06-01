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體育

金塊總決賽獲看好 米高馬龍忌麾下輕敵 黑八熱火挑戰歷史 畢拿：隊友非綠葉

【明報專訊】NBA總決賽明晨開戰，西岸「一哥」丹佛金塊主場迎戰東岸「黑八」邁阿密熱火。金塊球星中鋒約基治帶領下首闖總決賽，熱火在球星占美畢拿率軍亦展現韌力，連金塊教練米高馬龍賽前提醒麾下，必須把對方是8號種子的排名拋諸腦後。

金塊擁兩屆常規賽最有價值球員（MVP）約基治及大勇射手查美梅利在陣下，隊史首入總決賽，季後賽8次主場出擊全勝，在西岸決賽4場橫掃洛杉磯湖人後有8日以逸待勞；反觀「黑八奇蹟」熱火日前在東岸決賽戰至第7場，才以場數4：3險勝波士頓塞爾特人，加上近3季常規賽6次對金塊全敗，賽前外界一面倒看好金塊封王。

不過米高馬龍提醒麾下不要輕敵，「打入總決賽後，種子排名已沒有參考價值，認為金塊會輕鬆奪冠的人，我不知該對他們說什麼」。他亦點名讚揚熱火球星占美畢拿鬥心強，「他去年東岸決賽落敗後說過會捲土重來，一年後真的做到」。

熱火繼自1998/99年球季的紐約人後，第2隊8號種子殺入總決賽，爭做首支「黑八」總冠軍。10年前領熱火奪冠的教練史普斯查將第6次總決賽帶隊，稱不畏懼金塊，「我們有一班熱愛挑戰的球員，面對任何對手都會為尊嚴而戰」。畢拿也稱不會視隊友為「角色球員」，「他們都是有實力的球員，能夠挺身而出」。

勇士總經理麥爾斯請辭

另外，金州勇士總裁兼總經理麥爾斯昨請辭，結束12年賓主關係，他2012年升任總經理後，勇士10年內4奪總冠軍，他被視為打造勇士王朝功臣之一，包括聘用教練卡爾及招攬球星杜蘭特。勇士西岸4強出局後，已傳會「大洗牌」。

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