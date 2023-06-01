伊蒂哈德年薪8.4億利誘賓施馬 歐媒：他認真考慮 傳美斯接受希拉爾100億兩年合約

賓施馬近來收到來自應屆沙特阿拉伯聯賽冠軍伊蒂哈德的一份巨額合約，據報這名法國射手正認真考慮轉會，報道稱伊蒂哈德所開出的合約，賓施馬每季可獲近1億歐元（約8.4億港元）淨收入，當中還包括生活福利等其他待遇。他已通知皇馬會長皮里斯有關伊蒂哈德的報價，雙方將展開討論，以確定他下一步動向。較早前有報道稱他已與「銀河艦隊」就續約至2024年6月達成口頭協議，但雙方並未簽署落實，皇馬現正等待賓施馬的最終決定，若他決定再留效1年，新合約隨即為他準備就緒。

拿祖或自由身加盟國米

維拉PSG追獵阿辛斯奧

此外，皇馬中堅拿祖費南迪斯亦將於今季結束後約滿，會方暫未有意願和他續約。據報歐聯決賽球隊國際米蘭有興趣簽入這名西班牙國腳，取代盛傳轉會應屆法甲冠軍巴黎聖日耳門（PSG）的斯洛伐克隊守將史堅尼亞；皇馬較早前亦收到下季戰歐洲協會聯賽的阿士東維拉對馬高阿辛斯奧的報價，同時PSG亦對簽入這名27歲西班牙隊鋒將感興趣。

美斯年薪料達48.5億

另據法國傳媒《Foot Mercato》昨報道，美斯即將接受希拉爾開出總值近12億歐元（約100億港元）的兩年合約，合約總值是C朗的兩倍，年薪接近約為5.8億歐元（約48.5億港元）。這名阿根廷隊球星較早前因未經PSG批准下，與家人前往沙特阿拉伯出席商業活動及缺席操練，結果被球會停賽、停練和停薪兩周。當時美斯已被PSG球迷質疑是否會在下季轉戰沙特聯賽，但其父兼經紀人佐治曾否認。另一直有報道稱，美斯更渴望回巢巴塞隆拿，但障礙是巴塞的財政狀况，恐怕「回家」難度很大。