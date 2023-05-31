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體育

柏高評選英超最佳 阿仙奴曼城當仁不讓 阿迪達揮兵踢出性價比 領城封王證哥帥實驗成功

【明報專訊】破天荒半途插入世界盃的突兀球季大致告一段落，當初擔憂甚至恐懼的亂象基本上沒有發生，反而無論劇情變化或演出水平皆隱隱然更勝往日。果真自古成功在嘗試，一如哥迪奧拿的升級版現代WM陣式，替曼城試出彩虹。柏高亦忍不住東施效顰，今屆英超自選最佳11人以此為藍本。

然而既曰整體表現有所提升，無可奈何觸發選擇困難症。未談球員先談主帥，就算不計阿士東維拉的行運醫生艾馬利與接收白禮頓寶藏的迪施比（De Zerbi），哥帥之外，起碼尚有繼續率領賓福特蔗渣價錢踢出燒鵝味道的法蘭、把紐卡素垃圾後防神速改進至並列頂尖的艾迪賀維，然後就是終極舉薦的阿迪達。這確實純屬個人偏好，視乎觀點與角度。無疑阿仙奴爭標衰收尾，惟很大程度輸在財力根基不及藍月，戰績倒是合乎比例地遠優於賓福特；媲美曼城的流暢入滲更屬加分理由，自非紐卡素強調平穩以至屢屢拖慢節奏所能攀比。

蘭斯達爾以足勝「好手」

同一思路放諸門將，儘管榮膺金手套的曼聯神經刀迪基亞大可不理，仍不乏喜鵲的普比、維拉的達米安馬天尼斯等好手——真係用手，用腳則比不上蘭斯達爾（Ramsdale）（題外話，Ram音譯為藍不就好了，緣何弄出個n字尾音的蘭）。老實講，不喜其順境笑吟吟、逆境扮嚴肅，向極刑宴客的對手大動作挑釁尤其討厭，門神應有的沉着平常心欠奉。獨木關交託給他，除因撲救反應超群，首要還是腳下功夫，乃兵工廠由後場展開攻勢必備一環。伸延出去，三中堅須留位予威廉沙列巴。這名年輕法國國腳季末養傷，阿仙奴不僅防線頓現缺口，右側推進亦失色，影響力不言而喻。

餘下兩員守將，防守王曼城喜鵲各佔其一殆無異議。問題為長年重申防務靠團隊，兩隊也均完美體現此要旨，換言之無一人鶴立雞群。反觀雙防中的抉擇簡單得多，卡斯米路投效紅魔簡直挑戰極限，與藍月的洛迪卡斯簡迪俱為全能中場典範。苦思良久，決定從紐卡素揀出統計數據相對突出的捷比亞，但真正有故事的乃艾簡治，季內於三中堅或四後衛陣式都好，左中右全部踢勻，正好代表藍月不斷蛻變，他自己在上月榜首戰如何盯死布卡約沙卡也記憶猶新吧。

奧迪加特複製迪布尼自由8號套路

論及蛻變，去季評價兵工廠由於右閘不沉底，四二三一陣式中僅憑10號位的馬田奧迪加特做吓樣呼應右翼布卡約沙卡，實質毫無互動而顯得單調，如今堪稱脫胎換骨。二閘轉趨積極助攻平衡側擊固屬要因，惟沙卡本身經歷國際賽洗禮後的成熟便值得入圍；更關鍵乃阿迪達改用四三三，讓奧迪加特化身自由8號，技能全面解鎖，包括於第三個六碼區接應左路橫傳搶點撞射，跟曼城的套路一脈相承。

沒錯，自由8號free eight，亦即是奇雲迪布尼在藍月的角色，演繹上因奧迪加特與迪布尼慣用腳有別而存在差異，阿迪達卻實在深得哥帥真傳。迪布尼可謂最接近神的男人——兩個之一，另一個乃於熱刺蹉跎歲月的哈利卡尼，不經不覺本屆入球再達三字頭，年紀同樣即將踏入三字頭，今夏離隊會否太遲？至於誰是那個神，穩奪十一人最後一席，還用說嗎？

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高

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