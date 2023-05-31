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體育
2023年5月31日星期三
羅馬決戰「歐霸之王」西維爾 連續兩季領軍晉歐戰決賽 摩連奴再展牙擦本色
熱火搶七延續黑八奇蹟 大勝塞爾特人奪東岸冠軍 歷來第2支8號種子闖總決
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【明報專訊】（請看附圖）
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