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體育

熱火搶七延續黑八奇蹟 大勝塞爾特人奪東岸冠軍 歷來第2支8號種子闖總決

【明報專訊】邁阿密熱火昨於NBA東岸決賽「搶七戰」有前鋒卡勒馬田扮演奇兵，作客以103：84大勝上屆總亞軍波士頓塞爾特人，闖周五展開的總決賽鬥丹佛金塊爭冠。熱火在今季續寫「黑八奇蹟」，成為繼1999年的紐約人後，歷來第2支殺入總決賽的8號種子球隊，有「季後賽先生」之稱的當家球星占美畢拿則以1票力壓卡勒馬田，榮膺東岸決賽最有價值球員（MVP）。

塞爾特人在這場生死戰，有當家球星塔圖在開賽首個攻勢即扭傷左腳踝須負傷續戰，相反熱火不論攻守亦有好表現，透過聯防迫使「綠軍」單節4次失誤，畢拿、馬田及史路斯聯手開火，助客軍首節領先22：15。熱火在次節延續強勢，在三分線外接連入球，半場以五成命中率轟入8球三分，擴大優勢至52：41。

塞爾特人下半場雖有後衛戴歷韋特挺身而出，一度將分差縮窄至個位數，但熱火點點開花有5人得分上雙，包括馬田打出代表作，此役16投11中、取得季後賽生涯最高的26分，並摘下10個籃板，加上畢拿射入全場最高28分，領軍以19分之差大勝塞爾特人，自2020年的「泡泡賽季」後再闖總決賽，將鬥西岸一哥金塊爭冠。至於綠軍未能改寫歷史，聯盟歷來151隊在季後賽落後0：3的球隊，仍無一翻盤。

履去年落敗誓言

畢拿膺東決MVP

值得一提的是，熱火在去年昨日，正是在東岸決賽「搶七戰」不敵塞爾特人，當時畢拿誓言捲土重來，「明（今）年遇到同樣狀况，我們會取得勝利」。這名33歲星將今季兌現承諾，領銜以8號種子身分一路闖關，並報上屆一敗之仇。而他亦憑過去7場平均貢獻24.7分、7.6個籃板及6.1次助攻的全能數據，在東決MVP票選中，以1票險勝隊友馬田獲獎。

畢拿賽後把勝利歸功團隊，並強調東岸冠軍並不是熱火的最終目標，會為生涯首冠而努力，「我們沒人會因此滿足，我們不只為了東岸冠軍而戰，而是為了總冠軍」。至於從落選球員變成爭冠奇兵的馬田，賽後則說：「我會保持謙卑，但也必須好好享受這段過程。」

占士IG動態再惹退役猜測

另外，洛杉磯湖人在西岸決賽被金塊淘汰後，陣中頭號球星勒邦占士曾透露今夏會考慮退役與否，而這名38歲球星昨更在Instagram限時動態稱：「我想我在每個人的名單中是第一名，讓我們看看當我不在（聯盟）後會發生甚麼事。」再次令人猜測明夏才約滿的他，會否提早結束球員生涯。

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