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體育

羅馬決戰「歐霸之王」西維爾 連續兩季領軍晉歐戰決賽 摩連奴再展牙擦本色

【明報專訊】西維爾vs.羅馬 now643/613台 明晨03：00直播

歐霸決賽明晨於匈牙利首都布達佩斯的普斯卡斯球場展開，由六屆盟主「歐霸之王」西維爾大戰有「決賽專家」摩連奴領軍的羅馬。摩帥賽前不忘牙擦本色，稱只有大球會方可連續兩季闖歐洲賽決賽，同時讚揚西維爾在文迪列巴接手兩個月後表現大改進。

奪冠成來季轉戰歐聯最後希望

摩連奴執教生涯5次打入歐洲賽決賽全勝，包括去年接掌羅馬首季即贏得歐洲協會聯賽，今季「升級」闖歐霸決賽，摩帥賽前牙擦地稱：「我們每天都努力建立羅馬歷史，只有鑲滿歷史光輝的大球會，才有力連續兩季晉身歐洲賽決賽。」摩連奴於2017年助曼聯歐霸封王，連同2003年為波圖贏得歐霸前身的歐洲足協盃，有望率領3支不同球隊奪此錦標。「首都狼」現於意甲排第6，相差第4的AC米蘭7分，肯定無緣前四，要出戰下季歐聯只能靠歐霸奪冠一途。

拉美拿倒戈 拿華斯爭歐霸第4冠

西維爾今季3度易帥，曾教多隊西甲球會的文迪列巴3月接掌後，除在西甲由護級區升至第11名，離第7的奧沙辛拿只差1分，在歐霸先後淘汰曼聯及祖雲達斯，力爭七度稱霸。摩連奴也稱讚這名62歲西班牙籍教頭，「自從文迪列巴接掌後，西維爾進步很多，他很善於建立團隊、備戰充足，能打入歐霸決賽我絕不意外」。在4強奠勝的翼鋒拉美拿曾效羅馬及在熱刺與摩連奴共事各兩季，如今在決賽倒戈舊主及前帥，他承認感覺特別，「這是場特別比賽，我在羅馬有美好回憶，陣中仍有不少朋友。他們在摩連奴帶領下變得強大。西維爾開季很差，但在文帥上任後已重回正軌」。西維爾37歲老將隊長捷西斯拿華斯，今仗則爭取第四度在歐霸奪冠。

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