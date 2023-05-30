史巴列堤離拿玻里 傳與不滿賣奧森漢金玟哉有關

拿玻里昨憑前鋒域陀奧森漢梅開二度，一度領先2：0，惟及後接連被博洛尼亞中場李維士費格遜及後衛迪施維斯查入球，最終雙方踢成2：2。拿玻里會長迪羅倫迪斯指領隊史巴列堤將離開球隊，「史巴列堤跟我說要休息1年，我可以拒絕嗎？他給了球隊很多東西，我十分感激他」。

據報史巴列堤因希望有多些時間陪伴家人而選擇休息，但早前卻有消息指他因不滿球會欲在今夏，出售奧森漢和後防主力金玟哉而跟迪羅倫迪斯鬧翻。

米蘭挫祖雲摘前四 勢簽鎌田大地

斑馬兵鐵定無緣下季歐聯

另外，AC米蘭憑基奧特在上半場40分鐘一箭定江山，作客擊敗祖雲達斯，賽後37戰得67分排第4，領先第5的阿特蘭大6分，提早一輪確定下季歐聯參賽資格。而落敗的「老婦人」鐵定緣盡下季歐聯，現落後第6的羅馬1分，下季歐戰資格勢危。「紅黑軍團」及後據報與即將約滿法蘭克福的日籍中場鎌田大地達成協議，雙方將簽約至2028年，並會在7日內做體測，米蘭前鋒拉菲爾利亞奧亦將會與球會續約至2028年，當中包含1.75億歐元（約14.7億港元）解約條款。

意乙方面，經過38輪賽事後，冠軍費辛隆尼和亞軍熱拿亞取得直接升班資格，排3至6位的巴里、帕爾馬、卡利亞里以及蘇迪路（Sudtirol）將需踢附加賽爭奪最後一個升班席位。而近年曾征戰意甲的佩魯賈、史帕爾以及賓尼雲圖來季將降至意丙作賽。