明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

史巴列堤離拿玻里 傳與不滿賣奧森漢金玟哉有關

【明報專訊】新科意甲冠軍拿玻里前晚作客被博洛尼亞逼和2：2，賽後再傳出壞消息，拿玻里會長迪羅倫迪斯指教練史巴列堤將離開球隊。另外，AC米蘭昨晨藉基奧特建功，作客以1：0擊敗祖雲達斯，確保來屆歐聯參賽權。

拿玻里昨憑前鋒域陀奧森漢梅開二度，一度領先2：0，惟及後接連被博洛尼亞中場李維士費格遜及後衛迪施維斯查入球，最終雙方踢成2：2。拿玻里會長迪羅倫迪斯指領隊史巴列堤將離開球隊，「史巴列堤跟我說要休息1年，我可以拒絕嗎？他給了球隊很多東西，我十分感激他」。

據報史巴列堤因希望有多些時間陪伴家人而選擇休息，但早前卻有消息指他因不滿球會欲在今夏，出售奧森漢和後防主力金玟哉而跟迪羅倫迪斯鬧翻。

米蘭挫祖雲摘前四 勢簽鎌田大地

斑馬兵鐵定無緣下季歐聯

另外，AC米蘭憑基奧特在上半場40分鐘一箭定江山，作客擊敗祖雲達斯，賽後37戰得67分排第4，領先第5的阿特蘭大6分，提早一輪確定下季歐聯參賽資格。而落敗的「老婦人」鐵定緣盡下季歐聯，現落後第6的羅馬1分，下季歐戰資格勢危。「紅黑軍團」及後據報與即將約滿法蘭克福的日籍中場鎌田大地達成協議，雙方將簽約至2028年，並會在7日內做體測，米蘭前鋒拉菲爾利亞奧亦將會與球會續約至2028年，當中包含1.75億歐元（約14.7億港元）解約條款。

意乙方面，經過38輪賽事後，冠軍費辛隆尼和亞軍熱拿亞取得直接升班資格，排3至6位的巴里、帕爾馬、卡利亞里以及蘇迪路（Sudtirol）將需踢附加賽爭奪最後一個升班席位。而近年曾征戰意甲的佩魯賈、史帕爾以及賓尼雲圖來季將降至意丙作賽。

上 / 下一篇新聞