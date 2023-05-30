柔道港隊4男4女征亞運 梁寶心徐淑琪傷癒領銜 蒙古客席教練授近身技

杭州亞運將於9月23日開幕，柔道總會主席黃寶基稱，為了讓運動員有充足時間備戰，故率先公布4男4女的大軍名單。港隊下月先後會到中亞的塔吉克、哈薩克及非洲尼日爾比賽，7月轉赴台灣參加國際賽，備戰亞運兼為巴黎奧運參賽資格累積分數。港隊隨後會到廣州集訓6星期，並考慮8月上旬參加泰國公開賽。今屆亞運柔道項目會在9月24至25日舉行，港隊預計在比賽前兩日前往杭州。

8名港將僅梁寶心、徐淑琪及李玨穎曾於雅加達亞運代表港隊上陣。徐淑琪不諱言2018年轉全職，以「贏到一兩場就滿足」的心態應戰，但5年來針對弱點訓練，今屆目標是踏上頒獎台。她透露年初前十字韌帶斷掉，影響了訓練，但在上月科威特亞洲柔道公開賽摘銅後，已恢復信心。「大師姐」梁寶心則受右膝勞損性傷患困擾，待7月的台灣賽事才復出。

港隊教練李松泰透露，今次除了聘請摔跤教練提供特訓，更邀得34歲蒙古籍好手Ganbaatar Odbayar擔任客席教練，於7月10日至9月9日期間來港，協助港隊備戰；後者曾於2017年柔道世界賽奪得男子73公斤以下級別銅牌。李玨穎認為，該客席教練正是港將所需，「蒙古特色是摔跤元素，我們之前屬比較傳統的日本打法，攻擊距離較遠，埋身時不懂反應，所以他的近身攻擊技術，會令我們更全面」。