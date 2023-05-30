曼城決戰曼聯或缺迪布尼 基亞利殊魯賓亦掛彩 哥帥信夏蘭特重拾射門鞋

英超曲終人散，但曼城仍需為於周六晚英足盃及下周四凌晨歐聯，分別決戰曼聯和國際米蘭而奮戰，卻遇上傷兵驟現的難題。哥迪奧拿在曼城意外不敵賓福特後證實，中場奇雲迪布尼、翼鋒基亞利殊及守將魯賓戴亞斯是因傷無緣此仗，並稱上述球員未能復操，故此仍未知可否及時傷癒和回復狀態對陣「紅魔」。事實是基亞利殊及魯賓戴亞斯在月中歐聯4強次回合主場淘汰皇家馬德里後，已避戰兩場英超。

坦夏格求曼聯今夏加碼增兵

哥迪奧拿未能掌握3名主力的傷情，卻對近6仗只入1球的箭頭艾寧夏蘭特充滿信心，哥帥說：「我不會懷疑『入球機器』夏蘭特的能力。他可能正在等待時機。他已準備入球。」哥帥又憶述季初初到貴境的夏蘭特，於社區盾錯失黃金入球機會，導致球隊不敵利物浦，「我當時仍不太認識他，他事後向我表示『不必憂慮，我將會入波！』他就是一個自信得不可思議的球員」。這名22歲的挪威國腳今季各項賽事獨取52球，日前更當選英超最佳球員和最佳年輕球員，遺憾是的，昨仗被收起的他無法建功或助攻，致使只能看齊阿仙奴名宿亨利於20年前44次創造入球的單季紀錄。

曼聯在今季英超最後一仗2：1反勝富咸，平了單季今季各項賽事第27次主場勝仗的紀錄，但領隊坦夏格賽後要求會方今夏加碼投資，他說：「這球會需明白爭取聯賽前四及出席歐聯，必須明白投放金錢在球隊的重要性，否則便會被其他對手搶去機會。」他今季已帶領球隊在英格蘭聯賽盃封王，若又揚威英足盃，球隊便可成為盃賽「雙冠王」。此外，下季英超將於今年8月12日開鑼，明年5月19日結束，季中小休期則是在明年1月中。