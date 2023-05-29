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體育

體壇快訊：鍾慧欣台北賽跳1.84米摘銀

【明報專訊】中華台北國際田徑公開賽昨續於台灣板橋運動場上演，港隊的鍾慧欣在女子跳高以個人最佳成績（PB）的1.84米摘銀。至於張灝軒、李康傑、石錦程及何偉倫在男子4×100米接力決賽以40.24秒得摘銅；長跑好手屈旨盈在女子5000米決賽跑出18分22.99秒添銅。

劉建希破100蝶港青紀錄

香港短池分齡錦標賽昨續於維園游泳池舉行，劉建希在男子100米蝶泳游出53.69秒，打破13至14歲分齡紀錄，以及吳鎮男在2010年寫下的青年紀錄（54.07秒）；其50米分段成績25秒正亦刷新分齡紀錄。麥世霆在男子200米蛙泳以2分06.63秒封王，張心悅在女子50米背泳游出27.43秒稱后，兩人皆刷新15至17歲組的短池分齡紀錄。

樊振東衛冕世冠 孫穎莎首封后

中國隊包攬乒乓單項世界賽5面金牌，其中在男單決賽，世界一哥樊振東以局數4：2擊敗雙打冠軍拍檔王楚欽，成功衛冕。孫穎莎則以同樣比數反勝隊友陳夢，首奪女單世界冠軍。至於早一晚的女雙決賽，由陳夢／王藝迪直落3局贏韓國組合田志希／申裕斌。

洛格歷環意反勝湯馬士

斯洛文尼亞籍車手洛格歷日前於環意大利單車賽第19站登山終點衝刺擊敗英國的謝連特湯馬士，再在第20站的個人計時賽快對方40秒，終以14秒之微反勝，贏得個人首次以及珍寶隊近13年首個環意賽總冠軍。英國名將卡雲迪殊則贏得第21站冠軍，為其第54次揚威三大賽。

莎芭倫卡法網響頭炮

法國網球公開賽昨展開正賽，首日有女單2號種子莎芭倫卡輕鬆過關。惟這名白俄羅斯名將賽前擲毫未與烏克蘭對手高絲蒂沃合照，後者則賽後拒絕握手道賀，引來主場館球迷喝倒彩。8號種子莎嘉里及29號種子張帥則爆冷一輪遊。至於在WTA斯特拉斯堡國際賽，烏克蘭名將絲慧杜蓮娜取得產後復出首冠。

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