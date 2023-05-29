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體育

連挫兩英超隊青年軍 決賽負維拉 大埔七人賽飲恨奪亞

【明報專訊】和富大埔昨在港會七人賽主賽，先後淘汰英超球隊李斯特城及白禮頓的青年軍，殺入最高級別的盃賽決賽，惟決賽兩人被逐，以及巴西外援中堅加比爾及鍾偉強缺陣下，終以0：3不敵4強擊敗傑志晉級的阿士東維拉，只能見證對方第7次奪冠。

決賽缺兩將再踢少兩人

盃賽採取10分鐘半場，較分組賽時每半場長3分鐘。大埔昨8強先撼李斯特城，對手雖擁有曾在英超上陣的Lewis Brunt及Kasey McAteer，但「綠戰士」仍憑巴西籍翼鋒雷仙奴下半場窩利破網，以1：0爆冷小勝；4強遇上另一英超青年軍白禮頓雖半場落後1球，但換邊後靠鄭子森門前補射得手追和，兩軍在「4打4」的加時互無紀錄，終在互射12碼憑門將謝家榮撲出兩球，贏4：2再晉一級。不過，大埔於決賽有加比爾及鍾偉強因趕乘航班缺陣，加上李家豪及雷仙奴先後被逐，以0：3不敵維拉飲恨。

4強兩撲極刑的謝家榮，賽後對決賽未能「夫添」大嘆可惜，「能晉級決賽是意料之外，想讓球迷看見最強實力的對碰，未能以最強陣容應戰很遺憾，本來可緊湊些」。

傑志盃賽同不敵維拉

港足U22碟賽4強止步

應屆港超冠軍傑志則在盃賽8強靠鄭展龍及基爾頓的入球，以2：0先挫昆士柏流浪（QPR），但4強0：1不敵維拉，無緣繼2011年後再捧盃。然而「藍鳥」主教練朱志光仍滿意麾下發揮，「球季已完成，加上天氣這麼熱，樂見球員仍能保持心態去完成比賽」。

此外，昨出戰碟賽的港足U22，8強以2：0輕取澳科鄒北記後，4強0：1不敵最終奪冠的格拉斯哥流浪。主帥司徒文俊亦滿意眾小將表現，並透露U22集訓隊今、明兩日將稍作休息，周三的操練將有休假完畢的冠忠南區及理文球員歸隊。盾賽方面，則由上兩屆盃賽冠軍紐卡素奪得。

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