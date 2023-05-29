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體育

塞爾特人壓哨撲火 明主場挑戰絕地反勝歷史

【明報專訊】波士頓塞爾特人昨於NBA東岸決賽第6戰，憑後衛戴歷韋特的補籃絕殺入球，作客以104：103險勝邁阿密熱火，場數追平3：3，下仗「搶七戰」將返主場，力爭成為史上首支落後場數0：3而反勝晉級的球隊。

塞爾特人昨仗早段開始建立領先優勢，但一直未能拉開太大差距，3節過後領先7分。末節熱火在後衛盧利及占美畢拿領銜下反撲，其中後者在完場前約兩分鐘獨取10分，包括在尚餘3秒時於底線三分線外急停投籃博得敵軍中鋒荷霍特犯規，其後3罰全中下，助主隊反超前1分。

「綠軍」在最後攻勢雖有謝倫布朗三分投射彈框而出，但戴歷韋特在籃底及時壓哨補籃得手，塞爾特人終以104：103險勝熱火，在落後0：3下連贏3仗追平場數，明日返主場打「搶七戰」，力爭連續兩屆躋身總決賽之餘，亦有望成為NBA史上首支落後3場下反勝的球隊。

占士傳手術根治右腳 無意退役

至於在西岸決賽出局的洛杉磯湖人，陣中頭號球星勒邦占士據報將為右腳肌腱傷患做手術，料休養兩個月，及後將隨隊參加下屆季前集訓，意味已年屆38歲的他不會在今夏退役。

阿祖安格芬勢接掌公鹿

另外，據報密爾沃基公鹿將委任多倫多速龍助教阿祖安格芬（Adrian Griffin）接任主帥一職。這名48歲教頭球員生涯效力過塞爾特人及達拉斯獨行俠等多支NBA球隊，退役後曾於2008-10年擔任公鹿助教。

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