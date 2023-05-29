港隊場地盃主場6金謝幕 李慧詩低調入場觀戰 沈金康：不排除征亞運

國際場地盃被列為國際單車聯會（UCI）一級賽，吸引15個國家及地區車手參賽，港隊3日共得6金9銀10銅，中長距離車手李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀、梁嘉儒、朱浚瑋、伍柏亨及繆正賢等先後站上頒獎台。港隊總教練沈金康總結賽事，認為車手寓賽於操，有助備戰亞洲賽及杭州亞運，「一方面通過今次比賽準備亞洲賽，更重要的是選拔亞運選手，我們想從中看到運動員的問題，再安排訓練」。

李思穎全能賽再封后 7月亞洲賽雙線擔綱

港隊下月賽程密集，眾將今分批出發到杭州出戰亞運場地測試賽暨中國錦標賽，隨後赴泰國參戰6月7至13日舉行的亞洲公路錦標賽，翌日轉赴馬來西亞角逐亞洲場地錦標賽，再返杭州參加亞運公路測試賽，沈教練預計7月初將敲定亞運最終名單。

李思穎在國際場地盃獨取3金1銀1銅，包括昨於女子全能賽以全勝姿勢稱后，再於10公里捕捉賽掛銅，其隊友楊倩玉則獲亞軍。沈教練讚揚李思穎體力好、衝刺能力強，但仍需提升實力追上世界級車手，他又指這名22歲「小車神」將兼項出戰場地及公路賽，預定她將擔任港隊的衝刺手。李思穎亦盼寓賽於操，「很高興教練看得起我，22歲不大也不小，但對運動員來說是黃金年齡，希望趁今年狀態好，挑戰更高位置」。

李慧詩喜見後輩進步

此外，沈教練又指從亞運角度來說，以往李慧詩在陣時會同時看重短及中長距離，但今屆「長距離肯定佔主要位置」。李慧詩自前年東京奧運摘銅後未再參賽，名字已不在體院精英運動員名單上。被問及「女車神」會否參戰杭州亞運時，沈教練僅稱「這兩天她沒比賽，不等於後面的安排已決定」，並透露對方仍列亞運大名單上，但最終有待港協及香港單車總會決定。而李慧詩昨亦低調到場，稱「見到我哋嘅運動員都有進步，感恩！離亞運還有幾個月，要努力達到自己目標」。