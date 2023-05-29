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體育

PSG法甲11次封王 美斯五大聯賽入球超C朗

【明報專訊】美斯昨在法甲建功，助巴黎聖日耳門（PSG）作客以1：1賽和斯特拉斯堡，賽後37戰得85分，領前以3：0大勝阿些斯奧的朗斯4分，提早一輪破紀錄第11次封王。另外，美斯在法甲和西甲累計入496球，力壓基斯坦奴朗拿度（C朗）成為歐洲五大聯賽「入球王」。

朗斯落後4分摘亞

PSG前鋒基利安麥巴比是役於59分鐘，在左路傳球予入楔的美斯射入；斯特拉斯堡於79分鐘藉加美路扳平1：1完場。PSG賽後得85分，宣布11年來第9次摘冠。PSG今季法甲上、下半季成績好壞參半，教練加迪亞說：「每件事都不能完美。能成為法甲冠軍總是一件大事，我是珍而重之的。」PSG另一為人詬病的是在歐聯16強被拜仁慕尼黑淘汰，加迪亞說：「只有一隊能成為歐聯盟主，若要奪冠，球隊須在2和3月在狀態，但我們卻不能。」

事實是加迪亞已盛傳將被PSG革職，很可能離隊的還有快將約滿的美斯，這名下月尾便36歲的阿根廷國腳一直傳言回巢巴塞隆拿或轉戰中東，故此下周日凌晨法甲主場迎戰克萊蒙特勢成其告別戰。此外，PSG和朗斯可直入下季歐聯分組賽外，穩獲季軍的馬賽可參加歐聯外圍賽。

門將歷高墮馬 情况嚴重

另外，PSG的29歲副選門將沙治奧歷高，昨在家鄉西班牙南部城市塞維利亞騎馬時墮馬頭部受傷，據報情况嚴重，需由直昇機送往當地醫院醫治及詳細檢查。

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