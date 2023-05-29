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體育

盧頓12碼射贏高雲地利 9年升4級 下季首戰英超

【明報專訊】英冠球隊盧頓昨晨與高雲地利激戰120分鐘後仍賽和1：1，最終在這場升班附加賽決賽互射12碼贏6：5，取得價值逾1億鎊（約9.67億港元）的英超席位，並完成9年連升4級的神話。

盧頓昨在溫布萊球場舉行的升班附加賽決賽面對高雲地利，開賽12分鐘有中堅隊長洛克爾在回防時突暈倒，需立即換出送院，據報及後已清醒。而球隊於23分鐘憑一次長傳攻勢由中場佐敦奇勒後上破網，領先半場。

高雲地利戰至65分鐘一次左路推進，靠中場古斯達禾咸馬扳平1：1結束法定時間。及後盧頓在加時曾食詐糊未能再領先，雙方激戰120分鐘後言和須互射12碼決勝，盧頓6球全中，並藉敵衛達保第6輪射出界宴客，取得附加賽冠軍，鎖定升班資格，來季與般尼及錫菲聯在英超作賽。

先灑億元翻新主場

盧頓對上一次踢頂級聯賽已是1991/92年球季的末代英甲（翌季起轉制為英超），在千禧年代中曾因財務問題被接管，一度跌至第5級別、非職業的全國聯賽。惟他們自2014年起拾級而上，其中30歲中場麥班素（Pelly-Ruddock Mpanzu）更有望成為英球壇歷來首名為同一隊征戰5級聯賽的球員。值得一提的是，盧頓主帥洛愛華士（Rob Edwards）曾於2019年訪港，以狼隊U23青年軍教練身分與一眾香港球員進行技術交流。

另外，盧頓新主場預計2025年才落成，未來兩季續以有逾百年歷史的基尼禾夫路球場出戰。會方為達到英超球場標準，已計劃花約1000萬鎊（約9760萬港元）翻新球場。

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