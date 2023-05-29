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體育

愛華頓煞科日逃出生天 李斯特城3分為時晚 伙列斯聯降班

【明報專訊】愛華頓中場杜哥利今晨在英超煞科戰一箭定江山，令球隊主場以1：0打敗般尼茅夫，賽後38戰得36分鐘續排尾四，以兩分領前亦在主場以2：1挫韋斯咸的尾三球隊李斯特城，宣布驚險「上岸」。同日列斯聯主場以1：3不敵熱刺後續列尾二，與李城同告護級失敗，連同包尾的修咸頓下季轉戰英冠。

愛華頓主場迎戰般尼茅夫一役，主隊續有前鋒卡維迪利雲因傷缺陣，領隊戴治以迪馬雷格雷掛帥，輔以伊禾比協助進攻，但「拖肥」與「般茅」都步步為營，至16分鐘才有像樣攻勢，格雷的怒射勁度十足卻不中目標。之後兩軍都不思進取，直至另邊廂李斯特城對客軍韋斯咸於34分鐘領前，拖肥才如夢初醒加強攻勢，其中以中場占士加拿於上半場補時階段施射，被般茅門將麥克查華斯飛身托出底線最具睇頭，而事實是其隊友馬高斯辛尼斯，早在38分鐘右路半傳半射皮球僅柱邊出界，足令拖肥和其球迷抹一額汗。

拖肥中場杜哥利世界波奠勝

下半場接戰至57分鐘，拖肥中場杜哥利把握般茅未能清脆解圍，在峨眉月頂射入一記炮彈式入球，並藉這入球全取3分，也將李城踢落英冠。李城主場迎戰韋斯咸一役，主隊先收起占美華迪，由伊恩拿祖當箭頭，占士麥迪臣、哈維班尼斯及泰利文斯從後策動攻勢，並取得主動權，先有伊恩拿祖在28分鐘怒射高出。34分鐘，伊恩拿祖在左路與班尼斯眉來眼去撞牆滲入，最後由後者射入，即使兩分鐘後麥迪臣遠射柱邊出界，上半場仍以一球佔先。

維拉第7壓熱刺 奪歐協聯資格

下半場接戰至62分鐘，李城的菲斯獲泰利文斯助攻領前至2：0，但即使末段被韋斯咸破蛋，以2：1勝出，卻無法阻止球隊落後拖肥兩分下降班收場。同日列斯聯被熱刺射手哈利卡尼梅開二度，主場以1：4落敗，下季降落英冠角逐，而總計本月初上任領軍的艾蘭戴斯是4戰1和3負。另外，阿士東維拉主場以2：1勝白禮頓後，篤定1分壓熱刺排第7，可出席下季歐洲協會聯賽。

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