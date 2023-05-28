愛華頓李城列斯爭護級 英超煞科分途求存 森遜冀舊會奇蹟留級

曾助李城封王 寄望拖肥失分

維拉熱刺賓福特爭歐戰資格

李斯特城以31分暫排第18（見表），落後17名的愛華頓兩分、跟第19的列斯聯同分，得失球差較此兩隊佳，今晚煞科主場對韋斯咸必須全取3分，同時寄望「拖肥」主場對般尼茅夫失分，才能護級成功，當中兩隊將要聯同榜尾修咸頓來季降至英冠。

2015/16年球季為李城首奪英超的右後衛丹尼森遜，近日來港為九龍木球會參加港會七人賽名人賽，接受本地傳媒訪問時也談及舊東家今季各方面都有問題，惟仍有信心「有奇蹟發生」，「我希望愛華頓打和、列斯聯落敗，韋斯咸放眼準備歐洲協會聯賽決賽，然後李斯特城勝出留下（英超）」。現年36歲的森遜出身曼聯青訓，之後轉投新特蘭、布力般流浪及紐卡素等隊，效力李城5季包括2017年夏天隨隊訪港戰英超亞洲盃，前兩季於英冠布里斯托城落班。

阿士東維拉、熱刺及賓福特則爭第7名及下季歐協聯席位。熱刺以57分排第8，比維拉少1分，賓福特56分緊隨。熱刺將作客列斯，維拉及賓福特分別主場鬥白禮頓及曼城。

夏蘭特包攬英超年度兩最佳獎項

曼城已提前衛冕英超後，陣中首席射手艾寧夏蘭特昨大熱當選今季英超最佳球員及最佳年輕球員，成英超史上首個球員單季包攬兩項最佳，連同此前英格蘭足球記者協會（FWA）年度最佳球員膺「三料得主」。英超最佳連續4季由「藍月」球員包辦，此前為奇雲迪布尼（2次）及魯賓戴亞斯。這名22歲挪威籍射手首戰英超狂轟36球及交出8次助攻，打破英超單季入球紀錄，射手榜領先次席的熱刺前鋒哈利卡尼8球，金靴獎已成囊中物，今仗若上陣仍可刷新入球數。