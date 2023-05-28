拜仁反壓多蒙特11連霸 德甲煞科險勝科隆 蜂兵僅和緬軍失冠

多蒙特賽前領先拜仁兩分，只要擊敗緬恩斯便可相隔11年再贏德甲，據報有近50萬人搶購8萬張門票。儘管西法倫球場附近開賽前一度停電，亦無阻球賽如期舉行，是役「蜂兵」主將祖迪比寧咸傷癒但先列後備，要由翼衛拉菲爾古里路客串中場。他們是役15分鐘更被緬恩斯中堅漢治奧臣接應角球前柱頂入而失守。雖然靠中場古里路其後博得12碼，但前鋒施巴斯坦賀拿操刀缺乏角度而宴客，多蒙特未能扳平之餘，再於24分鐘走甩敵鋒安尼斯和，後者接應李在城的傳中射成2：0。

禍不單行的多蒙特是役先後有前鋒艾迪耶美及後衛馬里奧斯禾夫傷出，即使換入尤素法莫高高、馬高列奧斯等攻擊手，即使在69分鐘由古里路撞射中內柱入網破蛋，以及後衛歷卡斯蘇尼補時6分鐘扳平，最終逼和2：2完場，被同時間贏波的拜仁壓過失冠，近5季第4次屈居亞軍。

穆斯亞拿為拜仁絕殺 梅拿締紀錄

柏林聯首奪歐聯席位

拜仁在另一場作客科隆形勢未佔優，但憑京士利高文8分鐘入球，加上穆斯亞拿89分鐘禁區邊扣大位射遠柱奠勝，在下半場一度12碼失守下險勝2：1。賽後拜仁與多蒙特同得71分，但球隊得失球差為+54，比蜂兵的+39佳，因而驚險達成11連霸。值得一提的是，71分是德甲近13季最低分冠軍紀錄。是役曾頭槌中柱的湯馬士梅拿，則獲得破紀錄的第12個聯賽錦標。惟拜仁行政總裁簡尼是役未有隨隊作客，德國《圖片報》指他已被解僱，由財務總監Jan-Christian Dreesen取而代之。

拜、多兩隊連同季軍RB萊比錫及殿軍柏林聯來季獲歐聯參賽資格，其中柏林聯主場1：0小勝雲達不來梅，3分力壓弗賴堡，下季將首戰歐聯。至於萊比錫4：2挫史浩克04，補時埋齋的尼干古攻入個人本季第16球，與不來梅中鋒富克洛瓜分神射手獎。

其餘比賽方面，利華古遜在開賽8分鐘即10人應戰下，作客0：3不敵波琴，但禾夫斯堡反負榜尾的哈化柏林，令利華得以保住第6名及下季歐霸席位。波琴則由尾三彈升兩位，令史特加需要出戰升降班附加賽。尾二的史浩克04逼和萊比錫，下季與哈化柏林降回德乙。