傑志大埔七人賽闖盃賽8強

陳俊樂處子戰傳射領傑志大勝

鬥QPR青年軍爭入4強

昨早率先登場的傑志，2011年曾捧走最高級別的盃賽冠軍，今屆有季尾加盟的港足中場陳俊樂演「地標」。此子首戰即貢獻1入球及助攻「帽子戲法」，率隊以5：0大勝班底為U20球員的澳科鄒北記。「藍鳥」次仗以2：0輕取新加坡足球會，最後一仗對同為兩戰全勝的英超富咸青年軍，早段雖先失守，但完場前憑基爾頓妙傳予何振廷近射扳平1：1，藉得失球差力壓對手成B組首名出線。

27歲的陳俊樂在原效力的中超球會廣州城散班後，上月回流加盟傑志，因註冊原因未及今季港超登場，昨演處子戰後獲不少球迷擊掌及合照。他自言狀態尚可，寓賽於操迎接大港腳下月開操，「只是最後一場有點累，差了少少」。他透露過去為港足U23兩戰此賽事，到這次才首戰盃賽，笑言「聽（今）日可遲一點起牀」。

和富大埔及港足U22昨午出擊，在分組賽命運各異。大埔擁兩名巴西籍外援加比爾及雷仙奴，在A組首戰憑後者反擊得手，爆冷擊敗6屆盟主阿士東維拉。「綠戰士」次戰雖意外不敵業餘軍友誼聯賽選手隊，但最後一仗與格拉斯哥流浪互交白卷，藉較佳得失球差壓過友誼聯，以次名闖盃賽，8強先鬥擁兩名曾在英超後備登場小將的李斯特城。

港足U22於D組首戰跟QPR互交白卷，次仗靠中場鄧筵霑開賽5分鐘建功，以1球小勝新加坡木球會，但壓軸戰硬撼白禮頓以0：1飲恨，排小組第3只能轉戰碟賽8強鬥鄒北記。主教練司徒文俊仍滿意麾下表現，「他們需了解跟歐洲球員體格及速度是怎麼一回事，要向前行的話，這是一次很好體驗」。