明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

傑志大埔七人賽闖盃賽8強

【明報專訊】港會七人賽主賽昨展開，兩支港超球會傑志及和富大埔均成功從分組賽出線盃賽8強，今早分別與昆士柏流浪（QPR）及李斯特城的青年軍爭入4強。

陳俊樂處子戰傳射領傑志大勝

鬥QPR青年軍爭入4強

昨早率先登場的傑志，2011年曾捧走最高級別的盃賽冠軍，今屆有季尾加盟的港足中場陳俊樂演「地標」。此子首戰即貢獻1入球及助攻「帽子戲法」，率隊以5：0大勝班底為U20球員的澳科鄒北記。「藍鳥」次仗以2：0輕取新加坡足球會，最後一仗對同為兩戰全勝的英超富咸青年軍，早段雖先失守，但完場前憑基爾頓妙傳予何振廷近射扳平1：1，藉得失球差力壓對手成B組首名出線。

27歲的陳俊樂在原效力的中超球會廣州城散班後，上月回流加盟傑志，因註冊原因未及今季港超登場，昨演處子戰後獲不少球迷擊掌及合照。他自言狀態尚可，寓賽於操迎接大港腳下月開操，「只是最後一場有點累，差了少少」。他透露過去為港足U23兩戰此賽事，到這次才首戰盃賽，笑言「聽（今）日可遲一點起牀」。

和富大埔及港足U22昨午出擊，在分組賽命運各異。大埔擁兩名巴西籍外援加比爾及雷仙奴，在A組首戰憑後者反擊得手，爆冷擊敗6屆盟主阿士東維拉。「綠戰士」次戰雖意外不敵業餘軍友誼聯賽選手隊，但最後一仗與格拉斯哥流浪互交白卷，藉較佳得失球差壓過友誼聯，以次名闖盃賽，8強先鬥擁兩名曾在英超後備登場小將的李斯特城。

港足U22於D組首戰跟QPR互交白卷，次仗靠中場鄧筵霑開賽5分鐘建功，以1球小勝新加坡木球會，但壓軸戰硬撼白禮頓以0：1飲恨，排小組第3只能轉戰碟賽8強鬥鄒北記。主教練司徒文俊仍滿意麾下表現，「他們需了解跟歐洲球員體格及速度是怎麼一回事，要向前行的話，這是一次很好體驗」。

上 / 下一篇新聞