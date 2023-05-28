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體育

楊倩玉主場摘雙金 放眼亞運最後一拼 伙李思穎贏麥迪遜賽 認受師妹感染拾衝勁 港隊添4金2銀3銅

【明報專訊】香港國際場地盃昨於香港單車館上演次日賽事，港隊延續強勢，單日增添4金2銀3銅。當中楊倩玉先在女子追逐賽決賽的「港隊內訌」力壓梁寶儀封后，她隨後伙拍李思穎出戰麥迪遜再摘金。這名30歲港將不諱言，近年有力不從心的感覺，並萌生杭州亞運後淡出的念頭，但李思穎的衝勁感染自己，令她鬆口在亞運後再考慮前程。不過，談起今屆亞運目標，楊倩玉卻絕不含糊：「我要拼最後一次，站上最高的領獎台。」

由於李思穎棄戰女子追逐賽，故楊倩玉臨危受命頂上參賽，她在資格賽踩出3分52.432秒，以2.021秒壓過隊友梁寶儀以首名過關。兩名港將會師決賽，楊倩玉在頭1公里已領先逾1秒，最終她以3分49.855秒完成3公里賽事，比梁寶儀快3.814秒稱后。她賽後直言，首日完成20公里的麥迪遜後，累得感覺「腿快要爆掉」，故贏得金牌也是意料之外。她說：「女子中長距離組只得4人，但李思穎首天戰畢全能賽，她也比較辛苦，我就當是鍛煉能力。」

追逐賽壓梁寶儀封后

港隊早前出戰中國單車聯賽，楊倩玉面對一個接一個的公路及場地賽，不諱言身體或精神上也感疲憊，「疫情時有1、2年沒比賽，今年就覺得體能出問題，接連比賽自己也吃不消。一直這麼累，且達不到自己想要的結果，但無論甚麼比賽，大家上場都會全力以赴去拼」。

楊倩玉曾跟逄瑤在2018年的雅加達亞運麥迪遜摘銀，也是隊中經驗最豐富隊員，即使現時麥迪遜拍檔轉成李思穎，她盼兩人可聯手在往後爭佳績。對於這名「小車神」，楊倩玉也讚不絕口，稱亞運延後一年有利對方成長，「她特別有衝勁，不論訓練或比賽，完全看到我前幾年的衝勁」。麥迪遜講默契，亦要互補，兩人目標一致才能走得更遠，楊倩玉現放眼的正是9月杭州亞運，「這肯定是我最後一屆亞運，我要拼最後一次，站上最高領獎台，但不會給自己太大壓力，首先做好自己，讓拍檔相信我」。

梁嘉儒朱浚瑋男子捕捉賽摘金銅

港隊在男子捕捉賽亦有佳績，梁嘉儒奪金，朱浚瑋則摘銅。短距離組方面，港將翁浚皓在男子凱林賽得第7；楊礎搖在女子200米計時賽踩出11.366秒，總成績排第4晉級爭先賽，惟她在8強不敵韓籍車手朴智海 ，無緣晉級。

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