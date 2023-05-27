曼聯拆車穩前四 相隔一季重返歐聯

拉舒福特單季入球30+

曼聯憑中場卡斯米路初段頭槌開紀錄，連續兩場建功，加上前鋒安東尼馬迪爾補時入球，半場領先2：0。車路士中堅韋斯利科芬拿下半場兩度犯錯，輸12碼被般奴費南迪斯中鵠及傳送失誤被拉舒福特破網，紅魔終以4：1大破末段由祖奧菲歷斯破蛋的車路士，今季主場5次面對傳統「Big 6」全勝。「福仔」攻入今季各賽事第30球，成為繼2012/13年球季的尹佩斯後，第2名「魔兵」單季入球「30+」。

曼聯37戰72分升上第3，多排第5利物浦6分，提早一輪篤定前四及相隔一季重返歐聯，但昨有翼鋒安東尼馬菲奧斯受傷抬擔架離場，很可能無緣下周六英格蘭足總盃決賽鬥曼城。車路士續低迷43分排12，看守領隊林柏特領軍10仗僅一勝。

坦夏格稱仍記得開季兩連敗後情况艱難，「我們已建立團隊精神，但今夏須續加強陣容」。名宿加利尼維爾認為今季若無卡斯米路來投，紅魔不能排前四重返歐聯。

利物浦自2015/16年球季首次未能英超前四，來季參與歐霸。主將穆罕默德沙拿網上發文，稱為失落歐聯席位感「崩潰」，「我們是利物浦，取得歐聯資格是最低要求，令大家失望了」。