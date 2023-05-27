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體育

多蒙特圖破拜仁壟斷 今挫緬恩斯即奪冠 比寧咸膝傷上陣成疑

【明報專訊】相隔11年，德甲再有機會迎來新王者。多蒙特現時於榜首領先拜仁慕尼黑兩分，今晚煞科迎戰無欲無求的緬恩斯只要全取3分，便能打破拜仁壟斷盛世。然而，盛傳離隊在即的中場新星祖迪比寧咸，或因傷上陣成疑，為「蜜蜂兵團」添憂。

科隆vs.拜仁慕尼黑/多蒙特vs.緬恩斯 晚上21：30開賽

多蒙特今季德甲仍未有球員入球達雙位數，令比寧咸後上扣關成為其中一個進攻套路。這名19歲中場取得個人單季最多的8個入球，場均2.2次盤扭亦證明他是球隊轉守為攻的關鍵，即使身價水漲船高，亦不減皇家馬德里等大球會收購興趣，甚至昨傳出皇馬已報價1億歐元（約8.42億港元，未計獎金條款）求購，故今仗對緬恩斯很大機會成為其蜂兵生涯告別戰。然而，他上周因膝部不適，缺席作客奧格斯堡一仗，至本周三才復操，多蒙特主帥達錫稱比寧咸能增加操練量，但上陣機會「仍是問號」。

多蒙特下半季後上趕過拜仁，亦多得射手施巴斯坦賀拿抗癌成功歸隊。蜂兵在首循環正是靠賀拿交出復出後的首個助攻，絕殺緬恩斯。今次作客的緬恩斯原本有機會爭奪下季歐霸資格，但近期四連敗走勢令他們已跌至第9。

拜仁恐三大皆空 管理層臨大改革

今晚作客科隆的拜仁，今季在羅拔利雲度夫斯基離隊後，同樣缺乏穩定入球點，令目前攻入16球的雲達不來梅箭頭富克洛，有機會成為德甲歷來最少入球的神射手。拜仁在杜曹接手的這兩個月，先後在兩項盃賽出局，於聯賽共失8分，現時以兩分落後多蒙特，面臨聯賽11連霸夢碎。德媒早已報道這支班霸醞釀大改革，包括行政總裁簡尼或體育總監沙歷咸美斯其中一人下台，而這關係到艾方素戴維斯、哥列斯卡等不同派系球員的去留。

同時舉行的另外7場比賽亦各有焦點，其中柏林聯暫以4個得失球差力壓同分的弗賴堡排第4，將分途迎戰不來梅及作客法蘭克福，爭逐隊史首個歐聯參賽資格。利華古遜、禾夫斯堡及法蘭克福會決出最後的歐洲賽席位。至於史浩克04、波琴、史特加及奧格斯堡續為護級而戰，其中一隊將陪同哈化柏林降班，亦有一隊會與德乙季軍（漢堡或海登咸）踢兩回合升降班附加賽。

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