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體育
2023年5月27日星期六
李思穎場地盃奪港隊首金 全能賽全勝封后 稱主場出戰倍感滿足
黃杜配世界賽混雙掛銅 4強憾負世一組合 第3次登頒獎台
港會七人賽展開 英超名宿名人賽獻技
伍家朗不敵國羽新星 大馬賽無緣4強
4將得分20+ 塞爾特人撲熱續命
體壇快訊：唐偉楓富士耐力賽排頭位
SAT周六體育直播賽程
多蒙特圖破拜仁壟斷 今挫緬恩斯即奪冠 比寧咸膝傷上陣成疑
曼聯拆車穩前四 相隔一季重返歐聯
PSG和波可衛冕 加迪亞懶理去留專注當下
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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李思穎場地盃奪港隊首金 全能賽全勝封后 稱主場出戰倍感滿足
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