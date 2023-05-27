港會七人賽展開 英超名宿名人賽獻技

李城冠軍成員丹尼森遜受歡迎

港會七人賽相隔4年再辦，首日免費入場，不乏球迷為參賽的家人或朋友高歌打氣。PFA花旗明星隊首戰對手的九龍木球會，後者有協助李斯特城贏得2015/16年球季英超冠軍的右閘丹尼森遜壓陣，這名36歲前曼聯青訓甚受現場球迷歡迎，最終雙方悶和0：0。花旗明星隊次戰憑愛爾蘭前國腳肯特一箭定江山，以1：0小勝友誼聯名人隊。現年44歲的占邦達透露第2次來港踢七人賽，「球場環境和氣氛很好，對手質素亦不錯，接下來我們要踢得更強悍」。

至於力爭衛冕的禾辛特男童會，有剛退役的李康廉聯同盧均宜、積施利、杜馬思及傑志助教金東進等現役或前港超兵助陣，分別與愉景灣互交白卷，以及跟新加坡足球會打和1：1。名人賽今早續戰。

主賽今開鑼 傑志撼富咸青年軍

主賽今起一連兩日展開，當中3支參賽香港球隊將相繼亮相。2011年冠軍傑志在B組早上先對澳科鄒北記及新加坡足球會，然後下午1時15分對英超富咸的青年軍；和富大埔及港足U22則下午出戰，分別要對6屆冠軍阿士東維拉及白禮頓的青年梯隊。