黃杜配世界賽混雙掛銅 4強憾負世一組合 第3次登頒獎台

黃鎮廷／杜凱琹在世界賽頭4圈，分別淘汰意大利、匈牙利、美國及瑞典隊組合，殺入4強硬撼世界排名第1的中國隊拍檔王楚欽／孫穎莎。雙方甫開賽已鬥得緊湊，「黃杜配」是役有效限制王楚欽的正手進攻，首局以11：9先拔頭籌，但因二人皆右手握拍，步法受限，遠枱爭持球處下風，其後國家隊及時調整，次局全力搶攻並於初段拉開6：2，港將曾追近7：9，但隨後連失2分，局數戰至1：1平手。

雙方第3局拉鋸，「黃杜配」一度落後9：10，但他們救下局點並於「刁時」險勝12：10。港隊第4局打得保守，被對方以11：5扳平，將賽事拖入決勝局。港將開局陷劣勢，一度落後2：8，兩人連奪6分下，力追至8：9，惟最終再失兩分，雙方合共激戰49分鐘下，以局數2：3飲恨。由於賽事不設季軍戰，「黃杜配」自2015及2017年後，再次聯手贏得世界賽混雙銅牌，為9月杭州亞運添信心。

王楚欽孫穎莎締連霸

至於王楚欽／孫穎莎昨晚於決賽以局數3：0擊敗日本隊的張本智和／早田希娜，成功衛冕，亦是國家隊連續3屆稱霸混雙。