李思穎場地盃奪港隊首金 全能賽全勝封后 稱主場出戰倍感滿足

港隊中長距離組在首日表現亮眼，李思穎在全能賽的捕捉、配速、淘汰及記分賽皆以首名完成，以總分150分奪冠，比次名的印尼隊車手阿尤斯蒂娜高18分，另一港將梁寶儀則排第5。這名「小車神」滿意自己的發揮，又提到在捕捉賽初段尚未入局，但在觀眾的打氣下漸入佳境，對於在主場奪冠，李思穎直言興奮：「在香港贏金牌特別開心，因為家人可以入場觀賽，令我倍感滿足」。

同日伙楊倩玉麥迪遜掛銀

李思穎隨後伙拍楊倩玉出戰麥迪遜賽，終不敵韓國隊的李朱美／鈉雅琳得亞軍，梁氏姊妹寶儀及穎儀則獲季軍。港隊星將李慧詩未有參賽，外界的焦點或多或少會放在李思穎身上，但她仍以平常心面對，當作適應在壓力下作賽，「有少少壓力，但我在主場敢搏」。雖然中國及日本隊頂尖好手缺席香港國際場地盃，李思穎仍盼寓賽於操，備戰下月亞洲賽和9月杭州亞運，但她笑言首日體力消耗大，故今日棄戰追逐賽並專注麥迪遜。

梁嘉儒男子全能賽後上摘季

港將梁嘉儒則於男子全能賽於記分賽絕地反擊，憑得分雙計的最後一圈發力以第2名衝線，總成績以4分力壓印尼隊車手，以118分得季軍，哈薩克籍星將阿爾喬姆則贏冠軍。港隊派出3隊出戰麥迪遜，當中以得亞軍的梁嘉儒／朱浚瑋成績最佳。陣中「老大哥」梁峻榮表示，即使冠軍得主哈薩克隊技高一籌，但隊友未有放棄，令人鼓舞。他續指港隊盼試出最強陣容出戰杭州亞運，這賽事也可視為亞運前哨戰，「亞運是亞洲選手的最大目標，而我們在亞運前幾個月，可以對其他選手有更多了解，實屬好事」。

短距離組方面，港隊的楊礎搖在女子200米計時賽以11.599秒排總成績第6，成功出線爭先賽，惟她在8強不敵大馬籍車手阿米拉，無緣晉級。楊礎搖隨後於凱林賽跌落遺材賽，但因犯規被取消資格；其隊友吳思穎則獲第8。