明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

李思穎場地盃奪港隊首金 全能賽全勝封后 稱主場出戰倍感滿足

【明報專訊】一連3日的香港國際場地盃昨假將軍澳香港單車館開鑼，港隊在成年組賽事共得1金2銀2銅，當中「小車神」李思穎在女子全能賽稱霸4個項目，以全勝姿態獲150分奪金，她隨後再伙楊倩玉在麥迪遜賽摘銀。這名22歲港將對於能在主場出戰國際賽感覺興奮，又盼今日在麥迪遜再創佳績。

港隊中長距離組在首日表現亮眼，李思穎在全能賽的捕捉、配速、淘汰及記分賽皆以首名完成，以總分150分奪冠，比次名的印尼隊車手阿尤斯蒂娜高18分，另一港將梁寶儀則排第5。這名「小車神」滿意自己的發揮，又提到在捕捉賽初段尚未入局，但在觀眾的打氣下漸入佳境，對於在主場奪冠，李思穎直言興奮：「在香港贏金牌特別開心，因為家人可以入場觀賽，令我倍感滿足」。

同日伙楊倩玉麥迪遜掛銀

李思穎隨後伙拍楊倩玉出戰麥迪遜賽，終不敵韓國隊的李朱美／鈉雅琳得亞軍，梁氏姊妹寶儀及穎儀則獲季軍。港隊星將李慧詩未有參賽，外界的焦點或多或少會放在李思穎身上，但她仍以平常心面對，當作適應在壓力下作賽，「有少少壓力，但我在主場敢搏」。雖然中國及日本隊頂尖好手缺席香港國際場地盃，李思穎仍盼寓賽於操，備戰下月亞洲賽和9月杭州亞運，但她笑言首日體力消耗大，故今日棄戰追逐賽並專注麥迪遜。

梁嘉儒男子全能賽後上摘季

港將梁嘉儒則於男子全能賽於記分賽絕地反擊，憑得分雙計的最後一圈發力以第2名衝線，總成績以4分力壓印尼隊車手，以118分得季軍，哈薩克籍星將阿爾喬姆則贏冠軍。港隊派出3隊出戰麥迪遜，當中以得亞軍的梁嘉儒／朱浚瑋成績最佳。陣中「老大哥」梁峻榮表示，即使冠軍得主哈薩克隊技高一籌，但隊友未有放棄，令人鼓舞。他續指港隊盼試出最強陣容出戰杭州亞運，這賽事也可視為亞運前哨戰，「亞運是亞洲選手的最大目標，而我們在亞運前幾個月，可以對其他選手有更多了解，實屬好事」。

短距離組方面，港隊的楊礎搖在女子200米計時賽以11.599秒排總成績第6，成功出線爭先賽，惟她在8強不敵大馬籍車手阿米拉，無緣晉級。楊礎搖隨後於凱林賽跌落遺材賽，但因犯規被取消資格；其隊友吳思穎則獲第8。

上 / 下一篇新聞