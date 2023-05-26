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體育
2023年5月26日星期五
曼聯名宿約基訪港 冀舊主簽卡尼 任港會七人賽嘉賓 讚本地球迷熱情 「想再試香港美食」
本土3軍踢七人賽 寓賽於操備戰港足賽事
國米衛冕意盃 劍指盃賽三冠王 拿達路起孖領銜反勝費倫天拿
白禮頓逼和曼城 篤定下季首戰歐霸
恩尼斯達宣布今夏離神戶 7‧1踢告別戰
體壇快訊：日本世青反負 下仗爭出線
電視精選
港單車隊主場爭佳績 坐鎮將軍澳迎勁敵 李思穎誓全能賽麥迪遜爭金
黃杜配世界賽闖4強穩奪牌
伍家朗大馬賽輕鬆闖8強
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【明報專訊】（請看附圖）
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