體壇快訊：日本世青反負 下仗爭出線

雲佬離任燕豪芬教職

荷蘭名宿雲尼斯達萊以缺乏管理層支持為由，宣布離任荷甲燕豪芬主帥一職。46歲的雲佬領軍剛滿1年，今季領PSV贏得荷蘭盃，但在聯賽屈居飛燕諾之下，近期傳出與麾下不和。至於飛燕諾主帥史洛特（Arne Slot）否認轉投英超球會熱刺，粉碎傳言。

皇馬小勝壓馬體會返次席

皇家馬德里昨於西甲憑賓施馬上半場負傷建功，加上洛迪高高斯末段絕殺，主場2：1險勝華歷簡奴，趁馬德里體育會領先愛斯賓奴3球下遭逼和，重登西甲次席，捲入種族歧視爭議的雲尼斯奧斯祖利亞是役未有上陣。基達菲則作客1：0小勝貝迪斯，暫以較佳得失球脫離降班區。

美洲豹隔27年再闖NHL總決

佛羅里達美洲豹延續季後賽神奇之旅，在北美冰球聯盟（NHL）東岸決賽第4戰完場前4.6秒破網，以4：3絕殺卡羅來納颶風，場數贏4：0，相隔27年再晉級史丹利盃總決賽。美洲豹有望成為繼2012年的洛杉磯國王後，史上第2支常規賽分岸第8球隊爆冷奪標。