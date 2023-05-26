國米衛冕意盃 劍指盃賽三冠王 拿達路起孖領銜反勝費倫天拿

國際米蘭此役的正選陣容，與上場意甲作客負拿玻里有9個調動，其中前鋒盧卡古及門將奧拿拿退居後備，分別改派拿達路馬天尼斯攻堅和38歲的漢丹洛域把關。開賽3分鐘，費倫天拿鋒將尼高拉斯干沙利斯先開紀錄。及後國米隨即反撲，於29分鐘由拿達路馬天尼斯禁區內接應傳球後，射入效力國米的第100球扳平；37分鐘，這名25歲阿根廷國腳再於禁區內第一時間射入「窩利」反超前。

國米下半場先後換入盧卡古、魯賓高辛斯及祖亞昆哥利亞等5將，「紫百合」也調入盧卡祖域和泰列錫等球員，但兩軍俱未能改寫賽果下，國米終嬴2：1衛冕，教練施蒙尼恩沙基說：「己隊開局糟糕，這是罕見的，但球員其後重新『入局』並扭轉敗局。我們為贏得這個需要的錦標而高興，亦證明球隊上季成為意盃盟主並非浪得虛名。」

今次是國米第9次揚威意盃，與羅馬並列第2多，僅次於14次的祖雲達斯。國米踢罷尚餘兩輪意甲比賽主場對阿特蘭大及作客拖連奴後，便會備戰在伊斯坦布爾硬碰曼城的歐聯決賽。