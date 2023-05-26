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體育

本土3軍踢七人賽 寓賽於操備戰港足賽事

【明報專訊】港會七人賽主賽則於明起一連兩日上演，3支參賽香港球隊傑志、和富大埔及港足U22昨落實比賽名單。傑志中堅艾里奧及港足U22中場林樂賢均稱參賽寓賽於操，以準備緊接的港足比賽。

艾里奧領銜傑志鬥富咸

港足U23亞盃外列E組遇伊朗

港超冠軍傑志派出兩名入選今屆香港足球明星11人最佳陣容的艾里奧及基爾頓領軍，季尾加盟的港足中場陳俊樂有望在這賽事迎「地標」，其餘球員有前曼聯青訓查理史葛、老將羅拔圖及鄭展龍，以及外借冠忠南區歸隊的何振廷及陳傲軒等；和富大埔由入選今季港超最佳陣容的巴西籍後衛加比爾領銜。港足U22的10人名單主要為港超隊香港U23球員，聯同晉峰中場劉君正。

傑志在B組將對富咸及澳科鄒北記等。37歲隊長艾里奧透露於2009年曾代表公民首戰港會七人賽，今次是他第2次兼首為傑志參與賽事，「球季剛完是有少許疲倦，但我想保持比賽狀態，從而迎接下月代表港足兩場友賽」。

大埔在A組對手有阿士東維拉和格拉斯哥流浪；港足U22則在D組遇白禮頓及昆士柏流浪；林樂賢視參賽為備戰，為下半年U23亞洲盃外圍賽及亞運做準備。U23亞盃外昨抽籤，港足編入E組對烏茲別克、伊朗及阿富汗隊，9月6至12日於烏茲別克舉行。

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