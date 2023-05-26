曼聯名宿約基訪港 冀舊主簽卡尼 任港會七人賽嘉賓 讚本地球迷熱情 「想再試香港美食」

文、圖：余瑋

曼聯破錦標荒不完全滿意

稱英足盃決賽有力鬥曼城

51歲前千里達國腳約基闊別多年再訪港，身為1990年代與高爾齊名的曼聯「黑雙煞」之一，他昨受訪時憶述至少來港6、7次，首次為1991年隨阿士東維拉訪港踢賀歲盃，然後1999年代表曼聯友賽南華。他退役後任曼聯球會大使多年，多次到亞洲見紅魔球迷，「我記得香港人對足球很熱情，有很多球迷，很高興可再次訪港。我現時人生遊歷全球，今次來港是享受，很想再試香港美食」。

曼聯今季贏得英格蘭聯賽盃打破6年錦標荒，約基仍稱不能說完全滿意，「如我們能在足總盃擊敗曼城，贏得兩個獎盃，前四完成英超奪歐聯資格，那就是出色一季」。紅魔今季英超暫有9場敗仗，約基指必須改善，「在英超爭標輸了9場是很多，這也是曼聯今季成績不能與曼城相提並論的原因」。足總盃決賽面對同市宿敵強勢，約基則認為曼聯並非沒有勝算，「曼城無可置疑是強隊，或者能夠達到像我們1999年三冠王成就，但打吡戰雙方勝算總是各50%，我相信曼聯球員會有動力阻止曼城」。

點評4前場魔兵後輩

看好加拿祖「有美好未來」

約基稱讚首季執教曼聯的坦夏格帶領球員進步，並點評4名前場後輩，「拉舒福特是目前曼聯最強前鋒，很高興他現時充滿信心；安東尼馬迪爾效力曼聯8年，傷患影響他未能發揮潛質和退步，如他下季離隊我不會驚訝；我很喜歡阿歷真度加拿祖，活力充沛、表現令人驚喜，在曼聯有美好未來；查頓辛祖好像有點迷失，但他需抓緊機會，證明在球會仍是未來要員」。

談到曼聯下季增兵，約基雖指一切取決主帥決定，但稱有機會要簽入哈利卡尼，「如想未來兩季挑戰英超和歐聯、爭取更多錦標，哈利卡尼是好選擇，他已證明自己是出色射手，表現穩定又對英超熟悉」。

港會七人賽有15支參賽隊伍隊長昨午到中環歌賦街拍攝大合照，包括衛冕的紐卡素、阿士東維拉、李斯特城、白禮頓及富咸這5支英超青年軍代表。今傍晚6時起先舉行名人賽，免費入場，參賽包括由英格蘭職業球員協會（PFA）選出的PFA花旗明星隊，名宿球員有前熱刺右閘占邦達及前富咸中場桑恩戴維斯等。