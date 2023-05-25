明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：黃鎮廷世界賽負樊振東

【明報專訊】港隊乒乓一哥黃鎮廷昨於南非德班舉行的世界賽男單32強硬撼中國隊的世界一哥樊振東，首局先贏11：8後，遭對手連取4局反負，無緣晉級。至於女將朱成竹一度領先局數2：1下，以2：4不敵另一國手陳幸同，在女單32強止步。

本田回歸F1任引擎商

日本汽車製造商本田昨宣布，將於2026年起成為世界一級方程式賽車（F1）雅士頓馬田車隊的引擎供應商。本田前年不再擔任紅牛車隊的引擎供應商，但仍為該隊及艾法托利提供技術支援。

吳易昺日內瓦賽晉8強

世界排名59的中國球手吳易昺昨在日內瓦公開賽16強，以盤數2：0淘汰意大利籍球手施仙力圖，將與3號種子德國的阿歷山大蕯維利夫爭入4強。另外，46歲的澳洲名宿教練菲臘普西斯宣布，與男單世界排名第5的希臘籍球手特薛斯柏斯「分手」。菲臘普西斯在社交媒體上稱：「感謝讓我有機會成為你們團隊的一分子，這是一趟美好的旅程，我為我們在短時間內所得的成就感到自豪。」

兩將撐俄軍禁戰世界賽

世界跆拳道聯盟上月決定容許俄羅斯及白俄羅斯隊代表，以中立身分出戰下周在阿塞拜疆展開的世界賽。惟該聯盟證實，兩名曾公開支持俄軍入侵烏克蘭的俄將，包括東京奧運男子80公斤以下級金牌得主Maksim Khramtsov，以及男子80公斤以上級金牌得主Vladislav Larin，均不獲准參賽。

上 / 下一篇新聞