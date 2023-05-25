體壇快訊：黃鎮廷世界賽負樊振東

【明報專訊】港隊乒乓一哥黃鎮廷昨於南非德班舉行的世界賽男單32強硬撼中國隊的世界一哥樊振東，首局先贏11：8後，遭對手連取4局反負，無緣晉級。至於女將朱成竹一度領先局數2：1下，以2：4不敵另一國手陳幸同，在女單32強止步。
本田回歸F1任引擎商
日本汽車製造商本田昨宣布，將於2026年起成為世界一級方程式賽車（F1）雅士頓馬田車隊的引擎供應商。本田前年不再擔任紅牛車隊的引擎供應商，但仍為該隊及艾法托利提供技術支援。
吳易昺日內瓦賽晉8強
世界排名59的中國球手吳易昺昨在日內瓦公開賽16強，以盤數2：0淘汰意大利籍球手施仙力圖，將與3號種子德國的阿歷山大蕯維利夫爭入4強。另外，46歲的澳洲名宿教練菲臘普西斯宣布，與男單世界排名第5的希臘籍球手特薛斯柏斯「分手」。菲臘普西斯在社交媒體上稱：「感謝讓我有機會成為你們團隊的一分子，這是一趟美好的旅程，我為我們在短時間內所得的成就感到自豪。」
兩將撐俄軍禁戰世界賽
世界跆拳道聯盟上月決定容許俄羅斯及白俄羅斯隊代表，以中立身分出戰下周在阿塞拜疆展開的世界賽。惟該聯盟證實，兩名曾公開支持俄軍入侵烏克蘭的俄將，包括東京奧運男子80公斤以下級金牌得主Maksim Khramtsov，以及男子80公斤以上級金牌得主Vladislav Larin，均不獲准參賽。