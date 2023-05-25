體壇快訊：黃鎮廷世界賽負樊振東

本田回歸F1任引擎商

日本汽車製造商本田昨宣布，將於2026年起成為世界一級方程式賽車（F1）雅士頓馬田車隊的引擎供應商。本田前年不再擔任紅牛車隊的引擎供應商，但仍為該隊及艾法托利提供技術支援。

吳易昺日內瓦賽晉8強

世界排名59的中國球手吳易昺昨在日內瓦公開賽16強，以盤數2：0淘汰意大利籍球手施仙力圖，將與3號種子德國的阿歷山大蕯維利夫爭入4強。另外，46歲的澳洲名宿教練菲臘普西斯宣布，與男單世界排名第5的希臘籍球手特薛斯柏斯「分手」。菲臘普西斯在社交媒體上稱：「感謝讓我有機會成為你們團隊的一分子，這是一趟美好的旅程，我為我們在短時間內所得的成就感到自豪。」

兩將撐俄軍禁戰世界賽

世界跆拳道聯盟上月決定容許俄羅斯及白俄羅斯隊代表，以中立身分出戰下周在阿塞拜疆展開的世界賽。惟該聯盟證實，兩名曾公開支持俄軍入侵烏克蘭的俄將，包括東京奧運男子80公斤以下級金牌得主Maksim Khramtsov，以及男子80公斤以上級金牌得主Vladislav Larin，均不獲准參賽。