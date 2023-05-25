報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
體育
2023年5月25日星期四
曼聯和波足返歐聯 車路士薪資冠絕英超 今夏勢換血瘦身
雲尼斯奧斯紅牌獲撤 7華倫球迷涉歧視被捕 肇事看台關閉5仗
全民足球賽下月再辦 籌款回饋本地足運
C朗世界波奠勝 艾納沙反勝續追榜首
背水一戰挫熱火 綠軍免遭橫掃
艾美達贏環意第16站 湯馬士總成績再居首
電視精選
港隊明戰國際場地盃 隔4年再主場出擊 小車神李思穎矢志衝冠
鄧謝配大馬大師賽一輪遊
體壇快訊：黃鎮廷世界賽負樊振東
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
曼聯和波足返歐聯 車路士薪資冠絕英超 今夏勢換血瘦身
雲尼斯奧斯紅牌獲撤 7華倫球迷涉歧視被捕 肇事看台關閉5仗
全民足球賽下月再辦 籌款回饋本地足運
C朗世界波奠勝 艾納沙反勝續追榜首
背水一戰挫熱火 綠軍免遭橫掃
艾美達贏環意第16站 湯馬士總成績再居首
電視精選
港隊明戰國際場地盃 隔4年再主場出擊 小車神李思穎矢志衝冠
鄧謝配大馬大師賽一輪遊
體壇快訊：黃鎮廷世界賽負樊振東
曼聯和波足返歐聯 車路士薪資冠絕英超 今夏勢換血瘦身
雲尼斯奧斯紅牌獲撤 7華倫球迷涉歧視被捕 肇事看台關閉5仗
全民足球賽下月再辦 籌款回饋本地足運
C朗世界波奠勝 艾納沙反勝續追榜首
背水一戰挫熱火 綠軍免遭橫掃
艾美達贏環意第16站 湯馬士總成績再居首
港隊明戰國際場地盃 隔4年再主場出擊 小車神李思穎矢志衝冠
鄧謝配大馬大師賽一輪遊
體壇快訊：黃鎮廷世界賽負樊振東
prev
next