全民足球賽下月再辦 籌款回饋本地足運

全民足球挑戰賽相隔一年再辦，陳志康稱希望賽事所得籌款可用於支援球圈，「過去兩年受疫情困擾，協會向球員分發了兩次5000元津貼，但長遠我不希望球員需要這些協助。同時協會曾為失業球員安排訓練，助球員保持狀態，尋找一份新合約」。

昨出席發布會還有剛當選今屆港超最佳青年球員的東方雙星孫銘謙及黃皓雋、港足門將教練范俊業及前港腳唐建文。去年7月退役的前港腳唐建文稱，離開職業環境後最未能適應是再沒有時間表，「如何安排時間做更多事對我是新課題，但退役後始乎仍然離不開足球，會和以前朋友踢『衛生波』，也帶兒子回傑志中心參與青年軍訓練」。不過「唐文」稱暫未有做教練打算，目前仍想專注發展個人髮泥品牌。

港足U22落實下月作客塔吉克

另外，香港足總昨落實港足U22下月15及19日作客與塔吉克U22踢兩場友賽。